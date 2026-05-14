Robert Lewandowski tiene sobre la mesa una oferta de 90 millones por año para dejar Barcelona

El polaco parece haber llegado al fin de su etapa en el fútbol español y en Arabia Saudita están dispuestos a todo para sumarlo como una figura excepcional.

El contrato de Robert Lewandowski con Barcelona vence este junio, y si bien hubo negociaciones para evaluar una renovación, las mismas se estacaron y todo indica que la etapa del polaco en el club culé llegará a su fin. Sin embargo, con 37 años, todavía tiene cuerda para más, y podría sacar hasta 90 millones por temporada de rédito, en caso de aceptar una oferta proveniente de Arabia.

Así lo reporta el medio polaco WP, el cual indica que el Al Hilal ya le hizo esta oferta a Lewandowski, y que el delantero estaría dispuesto a aceptarlo. De hacerlo, se convertiría en el tercer futbolista mejor pago de la liga, únicamente por detrás de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, quien sería su compañero en la ofensiva del equipo capitalino.

Benzema y Cristiano, los dos mejores pagos del fútbol árabe.

En la presente temporada, a pesar de sus 37 años, Robert Lewandowski disputó 46 partidos con el FC Barcelona, aunque su cifra goleadora se quedó en apenas 18 conquistas, una marca considerablemente menor a los 42 tantos que anotó en la temporada 2024/25.

Lewandowski reconoció hace unos meses que estaba abierto a esta posibilidad

“Podría haber una opción en una liga menos exigente. Estoy a punto de cumplir 38 años, pero me siento bien físicamente, así que estoy pensando en una combinación. Tengo que considerar la posibilidad de que sea el momento de jugar y disfrutar de la vida. Tal vez surja esa opción, y no le digo que no“, reconoció Lewandowski en su momento.

Lewandowski tampoco jugará el Mundial 2026, por lo que esta temporada sería la última en la élite. (Getty)

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La MLS era otra opción para Lewandowski, con Chicago Fire como principal opción en la liga norteamericana. Sin embargo, lejos está de poder ofrecer el contrato que Al Hilal está dispuesto a pagarle para que emprenda rumbo a Arabia.

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