Mientras PSG avanza por su ficha, Barcelona empieza a hacerle lugar a Julián Álvarez en su plantilla

El club culé parece estar dispuesto a ponerle fin a la etapa de Robert Lewandowski y renovar la plantilla con el delantero argentino para después del Mundial 2026.

Barcelona se consagró campeón de LALIGA, pero volvió a quedarse corto en la Champions League, su gran objetivo, que le es esquivo desde hace ya más de una década. El club culé buscará reforzarse la próxima temporada con ello en mente, y el nombre de Julián Álvarez es uno que lleva un buen tiempo sobre la mesa, por lo que, ante el avance del PSG, empiezan a abrir espacio en la plantilla y en el once inicial.

De acuerdo a lo reportado por Fabrizio Romano, el Barcelona y Robert Lewandowski, su centrodelantero titular de las últimas temporadas, no habrían llegado a un acuerdo y las negociaciones para su renovación estarían completamente frenadas. Con el contrato de polaco a punto de expirar, todo indica que dejará de vestir la camiseta blaugrana en el futuro cercano.

Lewandowski está más cerca de Arabia o la MLS que de seguir en Barcelona. (Getty)

Esto abre esa ventana para ir por un nuevo delantero titular, y Julián Álvarez es el nombre en la cima de la lista de prospectos que tiene la dirección deportiva del Barcelona, aunque no será una negociación sencilla. Atlético de Madrid es un rival directo, no cederá en su postura en una eventual negociación, y también hay otros interesados, como el mencionado PSG, y el Arsenal.

Barcelona se expone a una variable incontrolable que puede complicarlo todo: el Mundial 2026

Previo a cualquier traspaso en el fútbol europeo, se jugará el Mundial 2026. Y la Copa del Mundo es la vitrina máxima para cualquier futbolista. Julián Álvarez hoy está valorado arriba de los 150 millones de euros por parte del Atlético de Madrid, y si el delantero argentino tiene un buen torneo con la vigente campeona, ese valor podría incrementar exponencialmente. Ya pasó en Qatar 2022.

Un buen Mundial 2026 de Julián Álvarez incrementaría su valor. (Getty)

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Julián llegó al Atlético, proveniente el Manchester City, a cambio de 90 millones más variables, y el colchonero buscará no sólo recuperar su inversión, sino también sacar cierto rédito del hecho que, en caso de venderlo, dejará ir a un futbolista de 26 años, en plenitud de su carrera y que es uno de los más destacados del fútbol mundial.

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