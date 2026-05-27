Las horas pasan y el suspenso aumenta. Y eso tiene que ver con que Lionel Scaloni junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala, Walter Samuel y el resto de los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, están analizando hasta último momento cada alternativa para confeccionar la lista de 26 integrantes para la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Al respecto, hay un factor, que incide directamente y que está puesto de manifiesto, que son las lesiones. La Albiceleste presenta, por lo menos, 10 futbolistas habitualmente convocados que a menos de 3 semanas para el debut contra Argelia en Kansas City (16 de junio a las 22 horas de Argentina) están tratando de recuperarse lo más rápido posible de distintos contratiempos físicos.

Ellos son: Dibu Martínez (luxación en el dedo anular de la mano derecha), Cuti Romero (esguince del ligamento colateral de la rodilla derecha), Gonzalo Montiel (desgarro), Nahuel Molina (desgarro), Marcos Acuña (contractura), Nicolás González (desgarro), Nicolás Paz (microfractura en la rodilla derecha), Thiago Almada (molestia muscular), Lionel Messi (fatiga muscular) y Julián Alvarez (esguince en el tobillo derecho).

Por eso, surgen opciones que para el afuera no estaban previstas. Tal es el caso de Nicolás Capaldo (que no tiene presencias en la Selección Argentina mayor), que se fue de Boca siendo mediocampista, pero que en Europa (últimamente en el Hamburgo) encontró su lugar, mayormente, como defensor central, aunque también se proyecta como lateral o volante por ambas bandas, una polifuncionalidad que, sin dudas, aumentó sus posibilidades para estar en la Copa del Mundo 2026.

Nicolás Capaldo sumó 27 partidos en la temporada con el Hamburgo. Getty Images.

En la temporada que terminó hace días (solo resta que se dispute la Final de la Conference este miércoles entre Rayo Vallecano y Crystal Palace y la Final de la Champions League entre PSG y Arsenal el sábado 30 de mayo), Nico Capaldo sumó 27 partidos con el Hamburgo (26 por la Bundesliga y 1 por la Copa de Alemania), de los cuales fue titular en 25. En total registró 2130 minutos, 3 asistencias y 1 gol (contra Union Berlín, victoria 3 a 2 el 14 de febrero).

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Las lesiones, también un problema en Nicolás Capaldo

Si bien ya está en óptimas condiciones (participó de los últimos 6 partidos de su equipo en el curso 2025/2026), las lesiones también se hicieron presentes durante el último año en Nicolás Capaldo. Lo que más lo complicó fue una lesión abdominal que lo marginó de 5 partidos entre el 4 de marzo y el 4 de abril.

Pero además, el 28 de octubre vs. Heidenheim por la Copa de Alemania y el 2 de noviembre ante Colonia por la liga alemana debió ausentarse por molestias en los gemelos. De igual modo, el 3 de diciembre tampoco pudo decir presente en la derrota por los Octavos de Final de la copa federal ante el Holstein Kiel de la segunda división por un traumatismo.

En síntesis

Nicolás Capaldo es evaluado por Lionel Scaloni para integrar la lista del Mundial 2026.

es evaluado por Lionel Scaloni para integrar la lista del Mundial 2026. La Selección Argentina registra 10 futbolistas lesionados a semanas del debut ante Argelia.

registra 10 futbolistas lesionados a semanas del debut ante Argelia. El defensor sumó 27 partidos con el Hamburgo durante la temporada recientemente finalizada.