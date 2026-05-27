Uno de los jugadores que aumentó considerablemente sus chances para meterse en la lista de 26 integrantes de la Selección Argentina para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 es Emiliano Buendía. El marplatense fue una de las piezas claves en la temporada del Aston Villa para conseguir la clasificación a la Champions League 2026/2027 y la consagración en la Europa League.

Al respecto, el futbolista de 29 años se refirió en una conversación que mantuvo con el Diario AS de España: ”Como argentino la Selección es lo más importante. Representar a mi país en un Mundial sería un sueño y es algo por lo que uno también empieza a jugar. Estamos en esos días. La verdad es que la selección siempre está en la cabeza, pero sobre todo me centré en hacer un gran año con mi club, que es lo que me daría la oportunidad de estar en la selección”.

En esa misma línea, Emiliano Buendía resaltó su gran actualidad: ”Individualmente sentí que he crecido un montón durante estos últimos meses. Y, bueno… Es importante plantearles retos a los seleccionadores y ya veremos cuál es la decisión. Sea cual sea, la apoyaremos, porque para nosotros la selección y Argentina son lo más importante, así que ya veremos qué pasa”.

Por otro lado, hizo su lectura de lo competitiva que será la Copa del Mundo: ”Lo que está claro es que será un torneo muy difícil. Argentina siempre está ahí, es la defensora del título de hace cuatro años en Qatar. Pero es una competición diferente, llevándolo un poco a lo que son la Champions League, la Europa League. Cada detalle puede marcar la diferencia”.

Emiliano Buendía sumó 11 goles y 9 asistencias en 54 partidos con el Aston Villa en la temporada 2025/2026. Getty Images.

Asimismo, apuntó los participantes a vencer: ”Hay grandes selecciones como Francia, que fue campeona en Rusia, fue finalista en Qatar, tiene una grandísima selección y grandes jugadores; España, campeona de la Eurocopa, bellísimos jugadores a un altísimo nivel. Para mí Inglaterra también tiene una selección muy fuerte con grandes individualidades. Después Alemania, Holanda… selecciones como Marruecos, misma Senegal, que ganó la Final de la Copa Africana. Hay grandes selecciones, hay grandes equipos y sobre todo grandes jugadores, que son los que pueden marcar la diferencia en un torneo como este”.

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Mundial 2026, posiblemente, el último de Lionel Messi

”Leo es el ídolo de todos y cada uno de los integrantes de la selección porque la mayoría, y sobre todo los chicos más jóvenes que vienen, todavía más jóvenes que yo, crecimos viéndole a él jugar y haciendo cosas impresionantes desde hace muchos años. El nivel que tiene tras más de 20 años de carrera es una locura. Yo intento disfrutarlo al máximo”, comentó Emiliano Buendía respecto a lo que significaría compartir plantel con Lionel Messi en el que sería su último Mundial.

Y agregó: ”Se intenta disfrutar. Obviamente, nosotros, como jugadores y compañeros, queremos disfrutar el mayor tiempo posible de él. La decisión que tome será más que respetada por todos porque es Messi quien tendrá que decidir cuándo poner el punto final a la selección”.

En síntesis

Emiliano Buendía manifestó su deseo de ser convocado por Lionel Scaloni al Mundial 2026.

manifestó su deseo de ser convocado por Lionel Scaloni al Mundial 2026. El futbolista de Aston Villa logró la clasificación a la Champions League 2026/2027.

logró la clasificación a la Champions League 2026/2027. Argentina iniciará la Copa del Mundo como la defensora del título obtenido en Qatar.