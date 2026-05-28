Lionel Scaloni entregó la lista con 26 nombres y las redes sociales estallaron en reclamos por dos jugadores que no pasaron el corte.

A dos semanas del arranque del Mundial 2026 en el que la Selección Argentina defenderá el título, Lionel Scaloni entregó este jueves la lista definitiva con 26 futbolistas para el evento en Estados Unidos, México y Canadá. La Albiceleste ya está conformada y peleará por la cuarta estrella.

El entrenador de Pujato había entregado una prelista con 55 nombres de la que saldría la convocatoria final. Aunque varios de los jugadores mencionados tenían chances remotas de participar en el Mundial, terminó siendo una sorpresa la ausencia de algunos de ellos.

Los hinchas de la Selección Argentina se manifestaron tras el anuncio de AFA y pidieron mayoritariamente por dos nombres: Marcos Senesi y Emiliano Buendía, ambos de enorme temporada en la Premier League.

En el caso del defensor central, que brilló con la camiseta de Bournemouth y jugará en Tottenham en la próxima campaña, fue borrado de la lista a pesar de haber sido uno de los grandes candidatos a ser convocado. Facundo Medina, que también puede actuar como lateral izquierdo, le ganó la pulseada.

Marcos Senesi y Emiliano Buendía no irán al Mundial 2026. (Foto: Getty)

Buendía, en cambio, se destacó con Aston Villa, campeón de la Europa League y cuarto en la Premier League. Sin embargo, no le alcanzó para meterse entre los convocados, siendo Giovani Lo Celso el beneficiado por la decisión de Scaloni.

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Los hinchas pidieron por Senesi y Buendía

Las primeras reacciones por la elección de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 llegaron con planteos por las ausencias de Emiliano Buendía y Marcos Senesi. Muchos fanáticos coincidieron en que ambos merecían ser citados por sus temporadas en Inglaterra.

“¿Qué más tenían que hacer Emiliano Buendía y Marcos Senesi para ir al Mundial?”, disparó otro de los hinchas. Otro, en cambio, expuso: “No hay forma de haber visto fútbol esta temporada y llevar a Medina/Lo Celso en lugar de Senesi/Buendía. Es gravísimo”.

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