Mientras crecen las especulaciones en torno al jugador que ocupará el lugar del defensor lesionado, Gambeta recomendó a un futbolista que juega en otra posición.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina vive horas de incertidumbre a la espera de conocer el reemplazante de Leonardo Balerdi, que fue desafectado por lesión. Mientras Lionel Scaloni analiza quién ocupará el lugar vacante y espera el amistoso frente a Islandia para definir si habrá más modificaciones en la lista de convoncados, las opiniones alrededor del posible sustituto están a flor de piel. Y una de las más llamativas la dio Diego Latorre.

Desde el programa F12, el exfutbolista y actual comentarista sorprendió al pedir que el cupo dejado por el defensor del Olympique de Marsella no sea ocupado por otro zaguero, sino por Emiliano Buendía, volante ofensivo del Aston Villa.

“Es la oportunidad justa si se quedó con ganas de Buendía, de (Máximo) Perrone…Yo no tengo ninguna duda, para mí tendría que entrar Buendía”, aseguró Gambeta durante el debate televisivo. Y luego explicó los motivos de su elección: “Porque es un volante que es muy completo. Pero además tiene gol, pegada de media distancia”.

La postura de Latorre no tardó en llamó la atención de los presentes en el programa, especialmente porque Buendía no comparte posición con Balerdi y porque Argentina ya cuenta con una alta cantidad de variantes ofensivas. Sin embargo, Latorre insistió con su idea. “Es cierto que en ese sector hay superpoblación, incluso hay titulares definidos, pero la temporada de Buendía fue buenísima”, sostuvo. Y reforzó: “La recta final de Buendía fue extraordinaria pero en serio, lo he seguido mucho”.

"PARA MÍ TENDRÍA QUE ENTRAR BUENDÍA"



✍️ Diego Latorre llenó de elogios al jugador del Aston Villa y afirmó que debería ser el reemplazante de Balerdi



⚡ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1bIWjwF9yw — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2026

En ese sentido, entre Mariano Closs y Esteban Edul le consultaron directamente a Latorre si consideraba que el volante debía ingresar sí o sí entre los convocados pese a las variantes ofensivas. La respuesta de fue contundente: “Yo te digo lo que veo por mi afinidad futbolística, por lo que yo vi de Buendía. Para mí tendría que haber estado entre los 26 desde el inicio”.

Publicidad

La temporada que alimenta el pedido de Latorre

Vale recordar que Buendía fue uno de los nombres que generaban dudas internas dentro del cuerpo técnico de Scaloni hasta el cierre definitivo de la nómina. De hecho, integró la prelista de 55 futbolistas y estuvo bajo análisis prácticamente hasta último momento.

Y argumentos futbolísticos no le faltaron. El mediocampista de 29 años completó una temporada sobresaliente con Aston Villa, en la que acumuló 11 goles y 9 asistencias en 55 partidos oficiales. Incluso, convirtió un gol en la final de la Europa League que terminó consagrando al conjunto inglés.

Emiliano Buendía, delantero de Aston Villa.

Publicidad

La revelación de Scaloni

En conferencia de prensa antes de enfrentar a Islandia, el entrenador de Pujato reveló que será clave ver el saldo del amistoso de este martes ante Islandia para definir al reemplazante de Balerdi. Además, adelantó que puede no tratarse de un defensor y que no estaría entre los reservados que ya trabajan con el plantel en Estados Unidos.

“Mañana ya tendríamos el panorama más claro. Por desgracia, porque no está el Flaco, podemos tomarnos estos días y el miércoles que el chico que decidamos pueda estar con nosotros”, comenzó el entrenador campeón del mundo sobre cuándo elegirán al 26° jugador.

Y se extendió: “En la posición del Flaco, según como lo veamos podemos estar cubiertos. Veríamos en las posibilidades según cómo estén los compañeros dónde tiramos. Tenemos una idea y en base a cómo terminen mañana vamos a decidir. Del miércoles no creo que pase”.

Publicidad

Por ahora, Scaloni mantiene el hermetismo y recién después del amistoso ante Islandia definiría oficialmente al reemplazante de Balerdi. Lo concreto es que el entrenador todavía tiene margen reglamentario para modificar la lista: la FIFA permite realizar cambios hasta 24 horas antes del debut mundialista de cada selección. En el caso argentino, el plazo límite será el lunes 15 de junio a las 22 horas.