Tras dejar atrás la sanción por doping, Papu Gómez habló a días de volver a las canchas y confesó: “Tuve ofertas de Argentina”

A dos años de haber sancionado por dar positivo a un control de dopaje que se le había realizado en la previa del Mundial de Qatar, cuando todavía era jugador de Sevilla, pero cuyos resultados se dieron a conocer recién el año siguiente, cuando ya estaba vinculado al Monza italiano, Alejandro Gómez podrá volver a jugar profesionalmente al fútbol y lo hará a las órdenes del Padova de Italia, que hoy mismo lo presentó a sus hinchas con una conferencia de prensa, sesión de fotos y firma de camisetas.

Al referirse a las razones que lo llevaron a aceptar el ofrecimiento del equipo que milita en la Serie B, Papu hizo una confesión hasta el momento desconocida referida a otras propuestas que recibió para su regreso a las canchas, incluida la posibilidad de volver a jugar en Argentina, donde defendió las camisetas de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo.

“La primera persona que me convenció para que venga fue el director (Massimiliano) Mirabelli. Tenía ofertas en el extranjero. En Argentina y en los Emiratos Árabes, pero Italia es mi hogar. Es un tipo de fútbol que conozco y un lugar donde mi familia está feliz”, señaló el campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022.

Papu aseguró que no siente presión sino una gran responsabilidad en representar al Padova y expresó su deseo de poder dar alegrías a los hinchas a la vez que persigue un ambicioso objetivo para un equipo que con ocho jornadas disputadas se ubica en la undécima posición de la Serie B: “El objetivo es llevar a Pádova a la Serie A. “Mentalmente, es difícil entrenar y no poder jugar. La Serie B es diferente, pero la mentalidad es la adecuada”.

Así se anunció en Pádova la presentación de Papu.

Un estreno que podría retrasarse

Aunque Alejandro Gómez estaría en condiciones ya de volver a jugar este domingo 26 de octubre cuando su equipo reciba al Juve Stabia por la novena fecha de la Serie B, ese regreso podría retrasarse en función de algunos problemas físicos con los que reconoció estar lidiando: “Tuve una pequeña molestia en el entrenamiento. Me harán pruebas más detalladas el viernes; espero que no sea nada grave”, explicó.

El aprendizaje tras la sanción

Si bien Papu Gómez analizó la posibilidad del retiro tras ser sancionado con dos años de suspensión, poco a poco fue convenciéndose de continuar con su carrera y comenzó a entrenarse en consecuencia planificando esa vuelta que ahora está más cerca que nunca.

El tiempo le sirvió también de aprendizaje, refugiándose en su familia de distintas situaciones que no dejó que lo afectaran. “He aprendido muchísimas cosas: fue una época en la que me sentía solo. Mucha gente de mi entorno ha desaparecido. Ahora veo las cosas con más calma e intento vivirlas con calma. Quiero vivir el presente, y en mi presente está en Pádova”, dijo.

Y proyectó: “Me veo jugando en la Serie A con el Pádova. Vine aquí a darlo todo. Sé de dónde vengo, hay que aceptarlo. Sabía que no iría a un club como el Real Madrid. Pero el club está trabajando duro”.

