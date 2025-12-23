Es tendencia:
Mundial 2026

O cambian o no van al Mundial 2026: los 7 futbolistas que deben jugar en otro equipo para estar en la Selección Argentina

A seis meses de la Copa del Mundo, un importante número de jugadores debe enderezar el rumbo para recibir el visto bueno de Lionel Scaloni.

Por Julián Giacobbe

Franco Mastantuono, con poco lugar en Real Madrid.
Franco Mastantuono, con poco lugar en Real Madrid.

Lionel Scaloni sigue a siete jugadores que, o bien son convocados, o están en la órbita de la Selección Argentina y quieren cambiar de equipo para sumar minutos y ganarse un lugar en el Mundial 2026. ¿Lo van a lograr? Hay que repasar cada caso puntual y sus respectivas posibilidades de dar el presente en dicho certamen que se llevará a cabo el próximo año.

El primero no va a entrar entre los siete que te voy a nombrar, pero es un bonus porque es difícil su salida. Sin embargo, va a tener que hacerlo. Hablamos de Walter Benítez, que llegó a Crystal Palace para ser suplente de Dean Henderson y hoy está con un pie afuera de la Albiceleste porque no suma minutos. Es un arquero que está en la terna de los tres que suele considerar Scaloni, pero tendrá que batallar con otros nombres propios.

Ahora, vamos a los que sabemos en concreto que pueden cambiar de equipo. Uno de ellos es Gio Lo Celso, futbolista de Betis que, ante la ausencia de Isco, era titular en el equipo de Manuel Pellegrini, pero su baja intensidad y las pocas oportunidades aprovechadas, generaron que el colombiano Nelson Deossa le termine ganando la pulseada. En ese contexto, Inter Miami está muy interesado en sus servicios y esa es una chance para sumar minutos.

El segundo caso es el de Paulo Dybala. Ya se conocen sobradamente los rumores que lo colocan en Boca, que lleva un tiempo sondeando la situación. Puede darse en enero, pero también puede darse en junio. Si se produce en este mercado de pases, sería fundamental para la carrera hacia el Mundial. Hoy, La Joya está afuera. Desde marzo tiene problemas físicos que le anularon la continuidad. Venía teniendo un gran nivel previo a eso y lamentablemente su cuerpo no lo acompañó.

Luego aparece Claudio Echeverri. No fue convocado durante el fin de semana al partido de Bayer Leverkusen porque Manchester City decidió cortar la cesión y empezar a buscarle otro destino. Así fue como, ya descartada la opción de volver a River, el Diablito recaló en el modesto Girona de España, donde espera recuperar terreno para mostrarse ante los ojos de Scaloni.

Otro caso de jugadores que cortan su cesión es el de Valentín Carboni, que va pro su cuarto préstamo desde que milita en Inter de Milán. Es que, desde que llegó a Primera, fue cedido a Monza, donde fue irregular, a Olympique de Marsella, donde se lesionó fuerte, y a Genoa, donde Patrick Vieira y ahora Daniele De Rossi no le dieron continuidad. En enero próximo pasará a otro equipo donde pueda tener continuidad.

Aníbal Moreno es otra de las piezas de la Selección Argentina que cambian de equipo, pasando de Palmeiras a River. El convocado recientemente por Sacloni llega al Millonario en búsqueda de una vidriera mayor que el Verdao, estableciéndose como el eje del nuevo equipo de Marcelo Gallardo y posicionándose en un conjunto que le puede dar ese último sprint para poder estar en el Mundial.

El sexto caso es el de Valentín Castellanos, también vinculado a River porque es hincha. Pero, en su caso, la está pasando mal en Lazio y podría pasar al fútbol brasileño, ya que Flamengo está tras sus pasos. El artillero tiene una sequía goleadora desde septiembre y no redondeó un buen año. De hecho, perdió terreno en la consideración de Scaloni ante jugadores como José López o Joaquín Panichelli.

El último protagonista de esta historia es Franco Mastantuono. Según diferentes rumores, puede darse una salida a préstamo, pero todo dependerá de la presión del futbolista. Real Madrid no querría desprenderse del jugador ni aunque sea seis meses porque quiere seguir contando con él en el plantel, pero sabemos que, si su contexto sigue como hasta ahora, sus chances de Mundial son mínimas.

