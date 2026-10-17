Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia necesita puntos con urgencia y no puede permitirse otro tropiezo en casa si quiere empezar a despegarse de la zona baja.

Con apenas cinco puntos en ocho fechas, cada partido pesa el doble para los locales, mientras que el Athletic llega con la chance de meterse en la mitad alta de la tabla si sostiene su buen nivel como visitante.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia atraviesa un arranque de temporada para el olvido: está 19° con 5 unidades en 8 presentaciones y no logra encadenar buenos resultados. Viene de rescatar un empate 2-2 como visitante ante Racing de Santander, después de caer 2-3 de local frente a la Real Sociedad. El único triunfo reciente fue por la mínima ante Alavés, pero la irregularidad es la marca de estos primeros meses.

El Athletic Bilbao, en cambio, se mantiene en la mitad de la tabla con 8 puntos en 6 partidos, un rendimiento sólido para lo que lleva de campaña. No conoce la derrota en sus últimas tres presentaciones: empató sin goles con Alavés, igualó 1-1 ante Elche y antes había goleado 3-0 al Atlético de Madrid. Esa solidez lo pone como un rival incómodo para cualquiera que necesite sumar de local.

El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene 72 antecedentes y una ligera ventaja para el Valencia, con 29 victorias contra 22 del Athletic y 21 empates. En goles también manda el conjunto español, con 99 convertidos frente a los 83 del equipo vasco. En los cruces más recientes la paridad es total: de los últimos diez duelos, cuatro quedaron en tablas y los demás se repartieron casi parejo entre ambos, incluyendo un 0-1 del Valencia como visitante en mayo pasado.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Athletic Bilbao vs. Valencia 0-1 Primera División 04/02/2026 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Copa del Rey 20/09/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 18/05/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 0-1 Primera División 28/08/2024 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División 20/01/2024 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-0 Primera División 29/10/2023 Athletic Bilbao vs. Valencia 2-2 Primera División 11/02/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 26/01/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-3 Copa del Rey 21/08/2022 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División

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Horario del partido

Argentina: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis