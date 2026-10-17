Villarreal vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal llega con la obligación de reaccionar después del golpe sufrido ante Real Madrid y necesita recuperar terreno en la tabla antes de que la jornada avance demasiado.

El local quiere cortar una racha negativa y el Elche necesita sumar de visitante para no alejarse del grupo que pelea por salir de los puestos bajos.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal acumula 8 puntos en 8 fechas y ocupa el puesto 11 de LaLiga. Venía de dos triunfos consecutivos, contra Levante de local y ante Málaga como visitante, pero el 0-1 frente a Real Madrid le cortó el envión justo antes de este partido.

El Elche, en cambio, está 18° con 6 unidades y atraviesa un presente irregular. Rescató un empate sin goles de local frente a Celta en su última presentación, después de haber goleado 3-1 a Espanyol como visitante y de caer 2-3 ante Real Madrid en su propia cancha.

El historial entre Villarreal y Elche

El historial entre ambos tiene 22 antecedentes y favorece al Villarreal, que ganó 9 veces por las 5 del Elche, con 8 empates en el medio. En lo futbolístico, el equipo amarillo también se impone en la diferencia de gol, con 33 tantos a favor contra 23 del rival.

Los cruces más recientes mantienen esa tendencia pareja: Villarreal se quedó con el último duelo por 2-1, aunque antes el Elche había caído 3-1 en condición de local. No hay una goleada clara en los enfrentamientos de los últimos años, algo que ilustra lo parejo que suele ser este cruce incluso con la ventaja histórica del local.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/03/2026 Villarreal vs. Elche 2-1 Primera División 03/01/2026 Elche vs. Villarreal 1-3 Primera División 04/02/2023 Elche vs. Villarreal 3-1 Primera División 04/09/2022 Villarreal vs. Elche 4-0 Primera División 16/01/2022 Elche vs. Villarreal 1-0 Primera División 22/09/2021 Villarreal vs. Elche 4-1 Primera División 06/02/2021 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División 06/12/2020 Villarreal vs. Elche 0-0 Primera División 10/05/2015 Villarreal vs. Elche 1-0 Primera División 03/01/2015 Elche vs. Villarreal 2-2 Primera División

Horario del partido

Argentina: 11:15 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs

Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 16:00 hs

Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs

Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs

Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs

Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs

Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Villarreal suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Elche suma 6 puntos en el torneo.