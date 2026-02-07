Ocon reveló que hay un chat privado de la Fórmula 1 que incluye a Colapinto: “Voy a decepcionar a muchos”

En la Fórmula 1, donde las cámaras parecen captarlo todo y las radios de los equipos no dejan comentario librado al azar, los pilotos revelaron haber encontrado un último bastión de privacidad absoluta: un grupo de WhatsApp integrado exclusivamente por los protagonistas del Gran Circo.

El encargado de dar a luz esta novedad fue Esteban Ocon, actual piloto de Haas, quien incluso se animó a brindar detalles sobre el funciona que tiene el chat exclusivo del que forma parte Franco Colapinto. “Está bien que podamos tener un grupo así, donde todos podemos hablar sin filtros y donde nunca se filtra nada“, sostuvo en una entrevista con Clique.

Sin embargo, lejos de alimentar la fantasía, el francés bajó las expectativas y fue realista con una frase contundente. “Voy a decepcionar a mucha gente“, advirtió el piloto de 29 años antes de explicar el tono de las conversaciones. Es que si bien reconoció que “hay algunas bromas de vez en cuando“, sostuvo que “la mayoría de las veces el clima es muy serio“.

Lejos de tratarse en un espacio de ocio, Ocon aclaró: “Cuando hay un tema importante, es cierto que primero hay chistes, pero a menudo es para abordar asuntos serios“.

Los pilotos de la Fórmula 1 comparten un chat privado (Captura X).

Un refugio contra las filtraciones

Lo que hace especial a este grupo es que es el único lugar donde Franco Colapinto, Max Verstappen, Lewis Hamilton y compañía pueden expresarse sin miedo a rumores. En ese sentido, Ocon destacó: “Está bueno tener un grupo así, donde todos podemos hablar sin filtros y donde nunca se filtra nada. En la F1 todo se sabe, excepto lo que pasa en este grupo”.

De todas formas, el ex piloto de Alpine se animó a contar un sutil secreto sobre la participación que tienen los integrantes de la parrilla en el grupo. La víctima fue su compatriota Isaac Hadjar, sobre quien comentó que “no habla mucho” y, entre risas, lo incentivó a “empezar a hablar más“.

Por lo pronto, mientras el chat se mantiene activo, la acción en pista se prepara para volver. Tras las primeras pruebas en Barcelona, la Fórmula 1 viajará a Bahréin para los tests finales (del 18 al 20 de febrero) antes del gran inicio de temporada, pautado para el 8 de marzo en Australia.

