Alpine revirtió los roles de Franco Colapinto y Pierre Gasly para los últimos tests de la F1 2026 en Bahréin

Este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero, la Fórmula 1 tendrá su última serie de pruebas de pretemporada de cara a la temporada 2026. Eso significa, los últimos tres días para que los pilotos se adapten a los autos antes de iniciar la competencia, en dos semanas en Australia.

Sin embargo, en el caso de Alpine -como en la mayoría de las escuderías-, esos tres días de trabajo estarán repartidos. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly tendrán un día y medio de sesión en el cual podrán estar arriba del A526, para adquirir tanto conocimiento como sea posible.

Los tests de pretemporada de Bahréin de la F1 2026 estarán disponibles en Disney+

Ahora bien, habrá una diferencia marcada con respecto a lo que fueron los tests de la semana pasada. En esta ocasión, Pierre Gasly tomará el horario matutino de miércoles, y toda la jornada del viernes. Franco Colapinto, por su parte, se subirá al auto el miércoles en la sesión de la tarde y en ambos turnos del jueves. Horarios opuestos a los de los tests pasados.

Franco Colapinto tuvo su mejor actuación el viernes en Bahréin. El argentino va de menos a más. (Getty)

Durante la semana pasada de actividades, Franco Colapinto completó 172 vueltas entre las tres sesiones de las que participó, mientras que Pierre Gasly giró en 146 oportunidades. En total fueron 318 vueltas combinadas entre ambos pilotos de Alpine, que giro más únicamente que Mercedes y Aston Martin.

En cuanto al mejor tiempo entre ambos, lo registró Colapinto sobre el cierre de la jornada de viernes, con un 1:35.806, una marca más de 9 décimas superior a la de Pierre Gasly, que paró el reloj en 1:36.723 el jueves. Su mejor tiempo hasta ahora sobre el A526. Este dato no termina ser del todo relevante, ya que se espera que todas las marcas sean mejoradas en esta segunda semana.

Publicidad

Publicidad

En síntesis