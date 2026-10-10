No se vio: el enojo de Colapinto con Alpine en plena clasificación de Singapur

El argentino se quejó por la falta de potencia de su coche durante la qualy. Largará en el puesto 15.

Franco Colapinto vivió un calvario en la clasificación del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino sufrió problemas de potencia y de balance, dos factores que le impidieron terminar más arriba en la parrilla de salida.

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Tras una buena Q1, Franco quedó eliminado en Q2 y apenas obtuvo el puesto 16, aunque largará 15° por una penalización de George Russell. Ahora bien, luego de la clasificación salió a la luz una fuerte queja de Colapinto con el equipo por radio.

“No tengo potencia”, expresó frustrado el argentino. Acto seguido, su ingeniero de pista -Stuart Barlow- le respondió: “Sí, amigo. Podemos ver, está volviendo”. Ante esta situación, Franco Colapinto estalló: “¿Qué caraj*? Dios mío”.

📻| RADIO DE FRANCO COLAPINTO DURANTE LA Q1



FRANCO: No tengo potencia.



STUART: Si amigo lo podemos ver, está volviendo.



FRANCO: ¿Qué carajo? Dios mío. pic.twitter.com/fj377qSOPJ — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 10, 2026

¿Qué dijo Colapinto tras la clasificación?

Franco Colapinto no solo se quejó por radio, sino que también manifestó su descontento luego de la qualy en diálogo con la prensa. “Cuando arranqué la vuelta no tenía batería, por eso empecé la vuelta perdiendo en las rectas. Pero, en general, la Q2 fue muy mala, perdimos mucho el balance del auto. Fue un desastre. Creo que de los peores balances que tuve en mucho tiempo“, declaró el argentino.

Parrilla de salida del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes)