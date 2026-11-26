El piloto británico puso la firma luego de varios días de incertidumbre y seguirá siendo compañero del brasileño Rafael Câmara.

Fin de la novela: Oliver Bearman firmó su renovación con Haas para la temporada 2027 y ahora sí quedaron todos los asientos ocupados en la Fórmula 1 para el próximo año.

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Los rumores indicaban que el joven piloto británico estaba dilatando la firma a la espera de un posible hueco en Ferrari, pero finalmente terminó renovando con Haas y será compañero del brasileño Rafael Câmara, quien ya reemplazó a Esteban Ocon.

BREAKING: Ollie Bearman will continue with Haas in 2027#F1 pic.twitter.com/G5EatQnLBL — Formula 1 (@F1) November 26, 2026

De esta manera, el único cambio en la parrilla respecto a la temporada 2026 será precisamente la ausencia de Ocon. El resto de las escuderías comenzarán la temporada siguiente de la misma manera que lo hicieron en la que todavía está vigente.

Parrilla confirmada para la temporada 2027 de la F1

Parrilla de la F1 2027 (@F1)

Los horarios del Gran Premio de Qatar 2026

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

Práctica Libre 2: 14.00 a 15.00

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Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 29 de noviembre