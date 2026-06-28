EN VIVO – Gran Premio de Austria: Franco Colapinto larga 16

Franco Colapinto se enfrenta al Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y lo seguís al instante con Bolavip.

Luego de una decepcionante clasificación en la que no pudo completar una vuelta rápida en la Q2, Franco Colapinto correrá este domingo el Gran Premio de Austria partiendo desde la posición 16 de la grilla de partida. El objetivo será remontar y ver si puede alcanzar la zona de puntos.

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 se vive por Disney+

La carrera, pactada a 71 vueltas al Red Bull Ring, está pactada a comenzar este domingo desde las 10 de la mañana en horario argentino, y será transmisión de F1 TV, Fox Sports y Disney+.