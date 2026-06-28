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EN VIVO – Gran Premio de Austria: Franco Colapinto larga 16

Franco Colapinto se enfrenta al Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring y lo seguís al instante con Bolavip.

Se corre el GP de Austria
© GettySe corre el GP de Austria

Luego de una decepcionante clasificación en la que no pudo completar una vuelta rápida en la Q2, Franco Colapinto correrá este domingo el Gran Premio de Austria partiendo desde la posición 16 de la grilla de partida. El objetivo será remontar y ver si puede alcanzar la zona de puntos.

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 se vive por Disney+

La carrera, pactada a 71 vueltas al Red Bull Ring, está pactada a comenzar este domingo desde las 10 de la mañana en horario argentino, y será transmisión de F1 TV, Fox Sports y Disney+.

LA ESTRATEGIA DE NEUMÁTICOS

En condiciones normales, se esperan dos paradas, utilizando sets de neumáticos medios y duros. Max Verstappen es el único piloto que tiene cuatros sets de neumáticos de este tipo nuevos, y podría apuntar a una estrategia de tres paradas. También cualquier piloto que largue con blandos.

ABIERTO EL PITLANE

Los autos van saliendo a la calle de boxes y esperan la luz verde para ir a la grilla de partida.

LAS ALTAS TEMPERATURAS JUGARÁN SU PAPEL

En estos momentos, el termómetro indica que hay 33º en Spielberg. Eso elevará también la temperatura en pista, lo que puede afectar la degradación de los neumáticos y el rendimiento de los motores. Habrá qué ver cómo se comportan los autos ante este desafío.

FERRARI CUESTIONÓ LA POLE DE RUSSELL

George Russell marcó la pole a pesar de pasar un sector en banderas amarillas por el accidente de Max Verstappen. Los comisarios entendieron que el británico "levantó significativamente" en el sector, más allá de hacer la pole de igual forma.

Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, cuestionó la decisión: "No quiero malgastar mi energía en polémicas, porque prefiero concentrarme en la carrera de mañana, pero muy a menudo, da la impresión de que la moneda siempre cae del lado de Mercedes".

COLAPINTO RECONOCIÓ SU ERROR EN QUALY

Me equivoqué en la curva 1, creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que nada, no pude hacer la vuelta en Q2. Fue una lástima porque creo que en Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. No fue una buena Q2″, declaró Franco.

PARRILLA DE SALIDA

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Lando Norris (Mercedes)
  7. Oscar Piastri (Mercedes)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Liam Lawson (RB)
  10. Arvid Lindblad (RB)
  11. Pierre Gasly (Alpine)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Ollie Bearman (Haas)
  14. Nico Hülkenberg (Audi)
  15. Esteban Ocón (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Carlos Sainz (Williams)
  18. Alex Albon (Williams)
  19. Sergio Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

GP DE AUSTRIA - DATOS TÉCNICOS

  • Vueltas: 71
  • Largo de la vuelta: 4,3 km
  • Distancia completa: 307 km
  • Curvas: 10
  • Zonas de Straight Mode: 4
  • Pole Position: George Russell (1:06.113)
  • Último Ganador: Lando Norris
  • Primer Ganador: Jacques Villeneuve (1997)
  • Máximo Ganador: Max Verstappen - 5
Germán Celsan
Germán Celsan
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