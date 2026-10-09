Colapinto es optimista pese a la eliminación en la sprint qualy de Singapur: “No estamos lejos”

A Franco le faltaron 94 milésimas para avanzar a la SQ3 y quedó a las puertas del Top 10 para la largada del sábado.

Franco Colapinto quedó a menos de una décima de clasificar a la SQ3 en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino no pudo superar a Pierre Gasly por 94 milésimas y largará en el puesto 11 en la primera carrera del fin de semana en el Circuito Urbano Marina Bay.

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A pesar del mal sabor de boca, Franco se mostró muy optimista en diálogo con Juan Fossaroli. El piloto de Alpine marcó en qué debe trabajar el equipo para dar un paso al frente y confía en empezar a obtener buenos resultados a partir del sábado en Singapur.

“Sí, muy cerca. Creo que me estuvo costando al principio de la vuelta un poco, no me siento cómodo con los frenos y con las gomas al principio de la vuelta para arrancar y tener el grip que siento que debería tener con la goma nueva. Hay que trabajar en eso y en el auto, la vuelta fue buena”, comenzó el análisis de Franco para ESPN.

"NO ESTAMOS LEJOS. ESTOY SEGURO QUE VAMOS A ESTAR MEJOR MAÑANA". Franco Colapinto se mostró optimista con el rendimiento de su Alpine de cara a la Sprint de este sábado en Singapur. ¡Larga 11°!



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/81rmQMF94C — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

“Me estuvo costando todo el día. El auto se sintió bastante desconectado, hay que trabajar para mañana, creo que hay bastante por mejorar. En los lugares que hay que tomar riesgos, tomé riesgos y fui bien, solo que en curvas un poco boludas me está costando un poco más con este sistema de la batería que no podes frenar fuerte porque no tenés potencia… mejorar para mañana, pero no estamos lejos. Estoy seguro de que vamos a estar un poco mejor mañana“, completó el argentino.

Parrilla de salida para la carrera Sprint del GP de Singapur

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams)

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*Cabe recordar que en la carrera Sprint suman puntos solamente los primeros ocho pilotos.