Colapinto habló antes del GP de Brasil: del agradecimiento para los fans a su fanatismo por Senna

Franco Colapinto fue parte de la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Brasil 2026 de la Fórmula 1. El argentino abordó varios temas en la conferencia que compartió junto a Gabriel Bortoleto y el debutante Rafael Câmara.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

En primer lugar, Colapinto agradeció el apoyo de los fans argentinos que se trasladan a todos los circuitos, pero sobre todo en Interlagos, donde se siente especialmente local. En la misma línea, considera que el A526 podría tener un buen rendimiento como continuidad del P7 que obtuvo en México y que luego se le fue arrebatado por una penalización bajo banderas amarillas.

Franco Colapinto usará un traje especial para el GP de Brasil (@AlpineF1Team)

El fanatismo de Colapinto por Ayrton Senna

“Fue mi gran ídolo desde que era muy, muy pequeño. Es algo muy especial correr acá, en un lugar donde dejó tantas historias hermosas”, comentó Franco Colapinto sobre Ayrton Senna. No es la primera vez que habla de su idolatría por el piloto brasileño y, curiosamente, utilizará un mono muy parecido al que usó el tricampeón en el GP de Brasil de 1987.

Ayrton Senna en el Gran Premio de Brasil de 1987 (Getty Images)

Sobre el debut de Rafael Câmara

“No estuve en su situación. Yo no disputé mi primera carrera en casa ni bajo la lluvia… Al menos, ya no es un fin de semana con formato Sprint”, comentó en primera instancia Colapinto sobre el inesperado estreno de Rafael Câmara como reemplazo definitivo de Esteban Ocon en Haas.

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“Realmente se merece esta oportunidad de correr para Haas y espero que pueda dar lo mejor de sí mismo y disfrutarla. Yo llegué a la Fórmula 1 de una manera similar: me dijeron el miércoles que iba a correr en Monza, cuando ni siquiera tenía kilómetros recorridos en un monoplaza de F1″, completó el argentino. Y cerró: “Quizás sea mejor no tener meses y meses para pensar que vas a correr en la Fórmula 1… Eso lo hará más fuerte de cara al próximo año“.

Horarios del GP de Sao Paulo de la F1 2026

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

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Domingo 8 de noviembre