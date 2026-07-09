La Fórmula 1 evalúa prohibir un componente clave para las dos victorias de Ferrari luego del accidente de Verstappen

El despiste de Max Verstappen en Silverstone abrió el debate sobre el ala macarena que también usa Ferrari.

Ferrari volvió al triunfo. La escudería del cavallino rampante se quedó con dos de los últimos tres Grandes Premios, con las victorias de Lewis Hamilton en Barcelona y de Charles Leclerc en Silverstone. Sin embargo, ahora el SF26 está bajo estricta investigación de la Fórmula 1 por una de sus innovaciones clave.

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Se trata de lo que se popularizó como el “ala macarena”, un nombre dado al alerón trasero móvil que implementó Ferrari como novedad en esta F1 2026, y que luego fue adoptado por Red Bull. El nombre proviene del giro de 720 grados que realiza el alerón al abrirse y luego al cerrarse en la zonas de Straight Mode.

La mejora clave de Ferrari podría terminar siendo prohibida en la F1. (Getty)

Con ello, las Ferrari se han hecho fuerte y vienen de ganar dos de las últimas tres competencias, pero los accidentes de Max Verstappen, primero en Austria y luego en Silverstone, en fines de semana consecutivos, han hecho que la FIA le eche un ojo a este componente.

La prensa especializada señala que podrían incluso llegar a prohibir el alerón macarena si consideran que tiene un funcionamiento inseguro. Verstappen ya reconoció que sus dos despistes fueron porque el alerón no se cerró correctamente, alterando la aerodinámica del auto y sacándole el control del mismo.

El accidente de Verstappen en la Q3 de Austria

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El accidente de Verstappen en Silverstone

“Fue el mismo accidente, diferente problema. Otra vez el alerón trasero no se cerró del todo. Una vez puede pasar, dos veces ya es demasiado“, expresó Verstappen luego de lo sucedido en Silverstone.

“Pero no solo eso, he tenido suerte dos veces de no tener un gran accidente. Llega un punto donde me molesta. No me molesta que estemos intentando ir al límite, eso es Fórmula 1, su esencia, pero ya se está yendo de control“, agregó el cuatro veces campeón del mundo.

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Si se abre una investigación y Red Bull no puede demostrar que su alerón es seguro, una prohibición podría afectar incluso a Ferrari de rebote, privándolos de utilizar una mejora técnica que ha sido fundamental para sus triunfos esta temporada.

Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.

Síntesis

Ferrari volvió al triunfo ganando dos de los últimos tres Grandes Premios del campeonato.

volvió al triunfo ganando dos de los últimos tres Grandes Premios del campeonato. Alerón macarena está bajo investigación de la FIA por su supuesto funcionamiento inseguro.

está bajo investigación de la FIA por su supuesto funcionamiento inseguro. Max Verstappen sufrió dos accidentes consecutivos debido a fallas al cerrar este componente.