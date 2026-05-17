Max Verstappen debió abandonar las 24 Horas de Nürburgring y quedó a un paso de una histórica victoria

El neerlandés lideraba con amplia ventaja junto al Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, pero una falla mecánica terminó con el sueño a falta de poco más de tres horas para la bandera a cuadros.

Durante más de veinte horas, todo parecía encaminarse hacia una postal histórica para Max Verstappen en Nürburgring. El neerlandés había atravesado la noche del “Infierno Verde”, dominaba junto al Mercedes-AMG Team Verstappen Racing y estaba a poco más de tres horas de completar un debut soñado en las míticas 24 Horas. Pero un fallo mecánico fue el encargado de ponerle fin a la ilusión.

El Mercedes número 3 que Verstappen compartió junto a Daniel Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon lideraba la competencia con casi 40 segundos de ventaja cuando apareció el golpe inesperado. A falta de 3h23m para la bandera a cuadros, un problema en la suspensión trasera derecha comenzó a complicar el rendimiento del coche mientras Juncadella estaba al volante. Primero apareció una alerta relacionada con el ABS y después llegaron las vibraciones y ruidos extraños que terminaron obligando al equipo a detenerse definitivamente en boxes.

“Descubrimos daños en el eje de transmisión, lo que provocó otros daños colaterales”, explicó Stefan Wendal, jefe de carreras de equipos clientes de Mercedes, una vez consumado el abandono. Así, terminó el estreno de Verstappen en una carrera de endurance, una disciplina que siempre reconoció como uno de sus objetivos personales fuera de la Fórmula 1. Y estuvo realmente cerca de lograr una hazaña reservada para muy pocos: convertirse en el primer piloto de Fórmula 1 en ganar las 24 Horas de Nürburgring desde Niki Lauda, quien lo consiguió en 1973

Verstappen y su noche de Endurance

Más allá del desenlace, el paso de Verstappen por Nürburgring dejó claro por qué es considerado uno de los pilotos más dominantes de su generación. Rodeado de especialistas con enorme experiencia en resistencia, el neerlandés igualmente terminó siendo la referencia del equipo en los momentos más exigentes de la carrera.

Verstappen durante las 24 horas de Nürburgring (Getty).

Muchos imaginaban que evitaría manejar durante la madrugada. Sn embargo, currió exactamente lo contrario. Con lluvia en algunos sectores y oscuridad total sobre los 25,3 kilómetros y las 107 curvas del circuito alemán, Verstappen tomó el volante cerca de la 1.37 de la madrugada y cambió la carrera. Recibió el Mercedes segundo, a menos de un segundo de la punta, y en pocos minutos superó a Maro Engel (Mercedes-AMG HRT) para adueñarse del liderazgo. A partir de ahí, le devolvió el auto a Gounon con 27 segundos de ventaja.

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Horas después, volvió a subirse cuando restaban poco más de seis horas de competencia y amplió la diferencia hasta los 40 segundos antes de entregarle nuevamente el coche a Juncadella. Incluso, en su última vuelta evitó de milagro un accidente múltiple delante suyo.

“Me gusta la competición y el hecho de turnarme con mis compañeros de equipo en una carrera de resistencia. Nürburgring es un circuito muy exigente y todo eso genera una combinación perfecta”, había explicado Verstappen minutos antes de que su coche abandonara. Finalmente, el abandono terminó abriéndole el camino a otro Mercedes. La victoria en la clasificación general quedó en manos de Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz, quienes se impusieron con el Mercedes AMG.

Datos clave

Un fallo mecánico en la suspensión obligó el abandono de Max Verstappen en Nürburgring.

en la suspensión obligó el abandono de en Nürburgring. El Mercedes número 3 lideraba la carrera con 40 segundos de ventaja antes de retirarse.

lideraba la carrera con de ventaja antes de retirarse. La victoria general fue para Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller y Luca Stolz.