Franco Colapinto deslumbró en la tercera sesión de ensayos y se prepara para la clasificación.

Llegó la hora de la verdad en el Gran Premio de Las Vegas 2026 de la Fórmula 1. Este viernes por la noche se disputó la tercera y última Práctica Libre en el circuito nocturno para dar lugar a la clasificación, que se llevará a cabo a la 1 de la mañana del sábado.

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Tras una primera sesión pasada por agua y un P9 en la FP2, Franco Colapinto deslumbró en la Práctica Libre 3: quedó por encima de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Isack Hadjar, entre otros. De esta manera, se ilusiona con hacer una buena qualy para largar en zona de puntos.

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en las Prácticas Libres de Las Vegas (Getty Images)

El piloto argentino de Alpine finalizó quinto en la FP3, cuatro posiciones por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Por su parte, George Russell-de Mercedes- lideró la sesión con un tiempo de 1:34.041.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Las Vegas 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Franco Colapinto (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Alexander Albon (Williams) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Rafa Camara (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

Así sigue el cronograma del GP de Las Vegas 2026

Sábado 21 de noviembre

Clasificación – 01:00

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Domingo 22 de noviembre