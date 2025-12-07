Es tendencia:
Como quedó la tabla histórica de la Fórmula 1 con el campeonato de Lando Norris

Lando Norris escribió su nombre en la historia grande de la Fórmula 1 y es el 35º campeón diferente en la historia de la categoría.

Por Germán Celsan

El título de significó el fin de la temporada 75 en la historia de la Fórmula 1, con una definición vibrante en la que tres pilotos llegaron con chances de ganar el campeonato en el último Gran Premio. Sin embargo, Lando Norris hizo una carrera correcta, sin entrar en problemas innecesarios y se llevó el título.

El británico ganó su primer campeonato dentro de la Fórmula 1 y escribió su nombre en los libros de historia, terminando con el dominio de Max Verstappen, que se había llevado los últimos cuatro de forma consecutiva. Con su inclusión, son ya 35 los pilotos que pueden llamarse campeón mundial de Fórmula 1 en toda la historia de la categoría.

Lando Norris es el campeón de la Fórmula 1 2025. (Getty)

Tabla histórica de campeones de la Fórmula 1 (Pilotos)

  • Michael Schumacher: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)
  • Lewis Hamilton: 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
  • Max Verstappen: 4 (2021, 2022, 2023, 2024)
  • Juan Manuel Fangio: 5 (1951, 1954, 1955, 1956, 1957)
  • Alain Prost: 4 (1985, 1986, 1989, 1993)
  • Sebastian Vettel: 4 (2010, 2011, 2012, 2013)
  • Jack Brabham: 3 (1959, 1960, 1966)
  • Jackie Stewart: 3 (1969, 1971, 1973)
  • Niki Lauda: 3 (1975, 1977, 1984)
  • Nelson Piquet: 3 (1981, 1983, 1987)
  • Ayrton Senna: 3 (1988, 1990, 1991)
  • Jim Clark: 2 (1963, 1965)
  • Graham Hill: 2 (1962, 1968)
  • Emerson Fittipaldi: 2 (1972, 1974)
  • Alberto Ascari: 2 (1952, 1953)
  • Mika Häkkinen: 2 (1998, 1999)
  • Fernando Alonso: 2 (2005, 2006)
  • Giuseppe Farina: 1 (1950)
  • Mike Hawthorn: 1 (1958)
  • Phil Hill: 1 (1961)
  • John Surtees: 1 (1964)
  • Denny Hulme: 1 (1967)
  • Jochen Rindt: 1 (1970)
  • James Hunt: 1 (1976)
  • Mario Andretti: 1 (1978)
  • Jody Scheckter: 1 (1979)
  • Alan Jones: 1 (1980)
  • Keke Rosberg: 1 (1982)
  • Nigel Mansell: 1 (1992)
  • Damon Hill: 1 (1996)
  • Jacques Villeneuve: 1 (1997)
  • Kimi Räikkönen: 1 (2007)
  • Jenson Button: 1 (2009)
  • Nico Rosberg: 1 (2016)
  • Lando Norris: 1 (2025)

Máximos campeones de la Fórmula 1 (Escuderías)

  • Ferrari: 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008)
  • Williams: 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997)
  • McLaren: 9 (1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2025)
  • Mercedes: 8 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
  • Lotus: 7 (1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973, 1978)
  • Red Bull Racing: 7 (2010, 2011, 2012, 2013, 2022, 2023, 2024)
  • Cooper: 2 (1959, 1960)
  • Brabham: 2 (1966, 1967)
  • Renault: 2 (2005, 2006)
  • Vanwall: 1 (1958)
  • BRM: 1 (1962)
  • Tyrrell: 1 (1971)
  • Matra: 1 (1969)
  • Benetton: 1 (1995)
  • Brawn GP: 1 (2009)
germán celsan
Germán Celsan

jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

