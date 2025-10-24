¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”

El Gran Premio de México inició con una atípica primera sesión de prácticas libres, caracterizada por la masiva presencia de pilotos novatos. Nueve pilotos, de hecho, fueron los que se subieron a los monoplazas para cumplir con el requisito reglamentario de la FIA, que exige dos participaciones rookie en la temporada. En este contexto, Alpine le dio la oportunidad a Paul Aron, quien ocupó el asiento de Pierre Gasly, y finalizó 15° al compartir equipo con Franco Colapinto, que terminó 9° y volvió a mostrarse en subida.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada de pruebas terminó convirtiéndose en un foco de polémica por una publicación del equipo francés que no cayó bien dentro del público seguidor del argentino.

El epicentro del conflicto fue un posteo realizado por Alpine en sus redes sociales mientras transcurría la sesión y los autos estaban en boxes. La publicación mostraba una foto de la torre de tiempos (el clasificador en vivo) acompañada del texto: “La torre de tiempo se ve un poco diferente hoy“, en clara alusión a la cantidad de rookies en pista. El tema fue el detalle que encendió la mecha: la imagen seleccionada por el equipo mostraba a Paul Aron en el puesto 11, por delante de Colapinto, ubicado en el P12.

Esta sutil situación no pasó desapercibida y generó un fuerte repudio, fundamentalmente porque el resultado final de la práctica contó una historia opuesta. Por eso, la reacción en las redes sociales fue inmediata. El posteo superó las 300 mil visualizaciones y acumuló más de 300 comentarios en cuestión de horas. La mayoría de las respuestas provinieron de seguidores argentinos que, molestos con la imagen, salieron a defender a Colapinto.

En ese sentido, los usuarios inundaron la publicación con capturas de pantalla del clasificador final, donde el argentino aparecía noveno. Jugando irónicamente con el propio texto de Alpine, muchos fanáticos respondieron que, efectivamente, la torre se veía “diferente”, pero adjuntando la imagen que reflejaba la superioridad del piloto de Pilar.

