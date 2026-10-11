Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1 2026: cronograma completo del GP de Estados Unidos

Se terminó la gira por Asia de la Fórmula 1 tras los GP de Azerbaiyán, Malasia y Singapur. Ahora, es turno del periplo por América con las carreras de Estados Unidos, México y Brasil. Franco Colapinto y Pierre Gasly están obligados a sumar debido a que quedaron en cero en los últimos tres fines de semana de competencia.

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Para limpiar sus respectivas mentes y llegar a Austin con mayor claridad, los pilotos de Alpine y toda la parrilla de la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso y preparación, ya que el Gran Premio de los Estados Unidos se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, por lo que este próximo fin de semana no habrá carrera.

Afortunadamente para los argentinos, no habrá que madrugar o trasnochar, ya que todo el fin de semana de carrera será durante la tarde en nuestro país. A continuación, el cronograma completo del GP que se correrá en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30 horas

Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 horas

Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17 horas

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*Horarios de la República Argentina

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026