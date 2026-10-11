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Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1 2026: cronograma completo del GP de Estados Unidos

Todos los detalles relacionados a la carrera que se disputará en dos semanas en Austin.

Franco Colapinto
© GettyFranco Colapinto

Se terminó la gira por Asia de la Fórmula 1 tras los GP de Azerbaiyán, Malasia y Singapur. Ahora, es turno del periplo por América con las carreras de Estados Unidos, México y Brasil. Franco Colapinto y Pierre Gasly están obligados a sumar debido a que quedaron en cero en los últimos tres fines de semana de competencia.

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Para limpiar sus respectivas mentes y llegar a Austin con mayor claridad, los pilotos de Alpine y toda la parrilla de la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso y preparación, ya que el Gran Premio de los Estados Unidos se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, por lo que este próximo fin de semana no habrá carrera.

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Afortunadamente para los argentinos, no habrá que madrugar o trasnochar, ya que todo el fin de semana de carrera será durante la tarde en nuestro país. A continuación, el cronograma completo del GP que se correrá en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 23 de octubre

  • Práctica Libre 1: 14.30 horas
  • Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre

  • Práctica Libre 3: 14.30 horas
  • Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre

  • Carrera: 17 horas

*Horarios de la República Argentina

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 238 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
  14. Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 578 puntos
  2. Ferrari – 444 puntos
  3. McLaren – 339 puntos
  4. Red Bull Racing – 332 puntos
  5. Racing Bulls – 100 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 30 puntos
  8. Audi – 23 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 7 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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