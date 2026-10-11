Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1 2026: cronograma completo del GP de Estados Unidos

Se terminó la gira por Asia de la Fórmula 1 tras los GP de Azerbaiyán, Malasia y Singapur. Ahora, es turno del periplo por América con las carreras de Estados Unidos, México y Brasil. Franco Colapinto y Pierre Gasly están obligados a sumar debido a que quedaron en cero en los últimos tres fines de semana de competencia.
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Para limpiar sus respectivas mentes y llegar a Austin con mayor claridad, los pilotos de Alpine y toda la parrilla de la Fórmula 1 tendrá una semana de descanso y preparación, ya que el Gran Premio de los Estados Unidos se desarrollará entre el 23 y el 25 de octubre, por lo que este próximo fin de semana no habrá carrera.
Afortunadamente para los argentinos, no habrá que madrugar o trasnochar, ya que todo el fin de semana de carrera será durante la tarde en nuestro país. A continuación, el cronograma completo del GP que se correrá en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas.
Cronograma del GP de Estados Unidos
Viernes 23 de octubre
- Práctica Libre 1: 14.30 horas
- Práctica Libre 2: 18 horas
Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14.30 horas
- Clasificación: 18 horas
Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17 horas
*Horarios de la República Argentina
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos
- George Russell (Mercedes) – 238 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 201 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 578 puntos
- Ferrari – 444 puntos
- McLaren – 339 puntos
- Red Bull Racing – 332 puntos
- Racing Bulls – 100 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 30 puntos
- Audi – 23 puntos
- Williams – 12 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos