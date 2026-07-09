Dan por hecha la renovación de Franco Colapinto con Alpine para la F1 2027

Franco Colapinto sería anunciado como dupla de Pierre Gasly por otra temporada antes de terminar el mes de julio.

Franco Colapinto está protagonizando una sólida temporada con Alpine en este 2026, su primera temporada completa como piloto oficial en la Fórmula 1, luego de correr un puñado de carreras con Williams en 2024 y entrar con la temporada empezada en 2025 a su actual escudería. Y parece que no será la última.

Toda la temporada de la Fórmula 1 está en Disney+

Informa el medio japonés Shiga Sports que la renovación de Franco Colapinto con Alpine para la temporada 2027 es prácticamente un hecho. Además, señalan que el anuncio oficial tendría lugar antes del Gran Premio de Hungría, pactado para el último fin de semana de este mes, el 24, 25 y 26 de julio.

Franco Colapinto está teniendo una sólida temporada en la Fórmula 1. (Getty)

La renovación de Colapinto, la opción lógica para Alpine

Confirmar a Colapinto a mitad de año le daría aún más confianza al piloto argentino, que ya de por sí se muestra mucho más maduro y consolidado como piloto de Fórmula 1.

Y tendría mucho sentido; Franco fue parte fundamental en el desarrollo del A526, el auto actual de Alpine, con el que saltaron de último puesto del campeonato de constructores a ser la quinta fuerza en la temporada actual, por detrás de las cuatro potencias y luchando de igual a igual con RB, escudería satélite de Red Bull.

Gasly-Colapinto sería nuevamente la dupla elegida por Alpine para 2027.

Publicidad

Además, a nivel personal, Franco acumula cinco carreras en zona de puntos, acumulando 18 puntos en total en lo que va del campeonato, ubicándose en el puesto 13 del ranking de pilotos. También es destacable que Colapinto finalizó todas las carreras que empezó esta temporada, algo que comparte únicamente con Lewis Hamilton, y muestra la consistencia, solidez y madurez del piloto argentino, algo que Flavio Briatore destacó en reiteradas ocasiones este año.

Cuándo es la próxima carrera

Luego de lo sucedido en Silverstone, la Fórmula 1 se tomará una semana de descanso y el campeonato regresará el fin de semana del 17, 18 y 19 de julio con el Gran Premio de Bélgica, en otro mítico trazado como es el de Spa-Francorchamps.

Síntesis

Franco Colapinto renovaría con Alpine para la temporada 2027 según medios japoneses.

renovaría con Alpine para la temporada 2027 según medios japoneses. Gran Premio de Hungría sería el escenario del anuncio oficial a finales de julio.

sería el escenario del anuncio oficial a finales de julio. 18 puntos acumula el argentino en el campeonato actual, ubicándose en el decimotercer puesto.