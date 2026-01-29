Tomás Aranda, de estar cerca de jugar en Primera Nacional a tener un prometedor debut en Boca: “Hay que valorarlo mucho”

Claudio Úbeda le tocó la cabeza como si se tratara de un padre y le dio las últimas indicaciones que él confirmó haber recibido asintiendo tímidamente con la cabeza. Pero esa timidez no ingresó a la cancha con Tomás Aranda cuando faltando solo tres minutos para que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario tuvo la oportunidad de hacer su estreno oficial en la Primera División de Boca.

El objetivo era igualar un partido que había sido muy adverso para El Xeneize, pero que por empuje se había logrado descontar con gol de Exequiel Zeballos, tras asistencia de otro que estaba haciendo su estreno: Gonzalo Gelini. Aranda, de apenas 18 años, sabía que no tenía tiempo para reconocer el terreno. Había ingresado para desequilibrar y a su juego lo llamaron. Pidió una pelota recostado sobre la izquierda y enfiló hacia el centro amagando defensores hasta encontrar el espacio para sacar un remate muy bien direccionado, que exigió una forzada intervención de Iacovich para sacar al córner.

En una sola intervención, el juvenil ya había cumplido con el pedido del DT y a la vez ilusionado a un sinnúmero de hinchas de Boca que ya esperan ansiosos por verlo tener la oportunidad de volver a sumar minutos el próximo domingo, en La Bombonera y ante Newell’s. “Lo pensé mucho antes de ponerlos”, dijo Úbeda en referencia a Aranda y Gelini. Y destacó: “Cuando perdés un partido, a veces es contraproducente cargarles la responsabilidad a los chicos. Pero lo asumieron y lo hicieron bien. Hay que valorarlo mucho”.

Categoría 2007, el mediocampista ofensivo inició su carrera en Ituzaingó, donde no tardó en llamar la atención. Para 2023 ya había sido campeón con la Séptima División de Boca a cargo de Chipi Barijho, en 2024 tuvo la dicha de firmar su primer contrato con el club y el año pasado celebró dos títulos en la Reserva de Mariano Herrón.

En diciembre, sin embargo, se rumoreó la posibilidad de que saliera cedido para comenzar a ganar rodaje en Primera División y según avanzó por aquel entonces Radio Gol de Santa Fe fue Colón el equipo que tuvo serias intenciones de sumarlo para buscar este año el ascenso desde Primera Nacional, aunque las gestiones no llegaron a buen puerto.

Por el contrario, Claudio Úbeda lo incluyó junto con otros juveniles en la lista de futbolistas con los que Boca dio inicio a su pretemporada el 2 de enero y antes de finalizar el mes ya tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos oficiales en la máxima categoría del fútbol argentino y ante el último campeón.

Ficha técnica

Tomás Aranda nació en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 9 de mayo de 2007 y llegó a Boca como enganche, aunque también se ha desempeñado como interior e incluso como extremo. Con un metro y 64 centímetros de estatura, lo destacan como un jugador de gran variedad de recursos.

Muchos de ellos los mostró en una sola jugada ante Estudiantes: gambeta, cambio de ritmo, remate y técnica. Pero además lo señalan como un futbolista con gran visión integral del juego y de buen manejo de la pelota parada.

Desde que Mariano Herrón lo subió a Reserva el año pasado, disputó un total de 40 partidos oficiales en los que marcó 4 goles y entregó 7 asistencias. Un detalle curioso en relación a sus buenas credenciales es que no le han sobrado las oportunidades en los seleccionados juveniles. Aranda tiene contrato con Boca hasta diciembre de este año y Chicho Serna llegó a calificarlo como “el mejor jugador de las divisiones menores”.

