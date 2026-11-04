El antecedente de Gasly que podría devolverle a Colapinto los puntos que le sacaron del GP de México

Pese a terminar en el octavo puesto en el GP de México, Franco Colapinto se marchó del Autódromo Hermanos Rodríguez sin puntos, ya que una penalización de 10 segundos lo dejó en la 15° posición de la carrera.
Así las cosas, el argentino cerró un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1 sin puntos, por más que su rendimiento en pista decía lo contrario. Con Pierre Gasly sucedió lo mismo, ya que fue sancionado con un Stop and Go, equivalente a 30 segundos de penalidad.
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El motivo de ambas sanciones se debieron a que excedieron el límite de velocidad bajo banderas amarillas, pero lo cierto es que Alpine buscará apelar a las penalizaciones debido a que las consideró injustas.
Como recurso para justificar la apelación, la escudería recurrirá, por tercera vez en la temporada, al mecanismo de Right of Review (derecho a revisión). Se trata de un procedimiento que le permite a Alpine solicitar a los comisarios que vuelvan a examinar una resolución. Resulta clave que la escudería presente una prueba nueva y lo suficientemente relevante que sea ajena a la investigación que derivó en la sanción.
Franco Colapinto en el Gran Premio de México 2026
Alpine ya lo utilizó en dos ocasiones esta temporada, ambas para intentar revertir penalizaciones de Pierre Gasly. La más destacada de las dos fue la acontecida en Mónaco, ya que el francés consiguió el único podio de la temporada para el equipo, pero una sanción lo dejó en el séptimo puesto. Luego de semanas de verificaciones, e idas y vueltas, finalmente la Fórmula 1 ratificó su decisión y le quitó ese tercer puesto. Alpine espera tener mejor suerte con las apelaciones por lo sucedido en el GP de México.
Tras la penalización en México, Colapinto palpitó el GP de Brasil: “Una de las mejores de la temporada”
Posiciones del GP de México 2026 tras las sanciones a Colapinto y Gasly
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Ryō Hirakawa (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – DNF
- Oliver Bearman (Haas) – DNF
- Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
Horarios del GP de Sao Paulo de la F1 2026
Viernes 6 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30
- Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00
Sábado 7 de noviembre
- Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
- Clasificación: 15.00 a 16.00
Domingo 8 de noviembre
- Carrera: 14 horas
Horarios acorde a la República Argentina
Las carreras restantes del calendario 2026
- Gran Premio de Brasil | 8 noviembre
- Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre
- Gran Premio de Qatar | 29 noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre