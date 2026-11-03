Tras la penalización en México, Colapinto palpitó el GP de Brasil: “Una de las mejores de la temporada”

El argentino intentó dejar atrás la sanción de FIA que lo dejó sin puntos el último fin de semana y buscará sumar en Interlagos.

Se termina este nuevo triplete de carreras en América de la Fórmula 1 2026, en el que Alpine nuevamente no ha podido sumar unidades en Austin ni en México. Por sus ubicaciones en la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly quedaron en zona de puntos, pero una penalización a cada uno por infringir banderas amarillas los dejó a los dos pilotos fuera del top 10.

Ahora, para el GP de Brasil, las ganas de revancha son totales, y así lo describió Franco Colapinto: “Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde muy disputada. Fue una carrera muy intensa, y lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en São Paulo”, sentenció en la página oficial de Alpine.

Cabe destacar que Interlagos es la única carrera en Sudamérica del calendario, por lo que Colapinto será más local que nunca. Además de la cuestión de la gente, el argentino se refirió a la calidad del circuito de la ciudad de San Pablo: “Siempre es genial correr en Sudamérica e Interlagos, ya que la pista es una de las mejores de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se unen a los aficionados brasileños en las gradas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera”.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en el GP de México

Por último, palpitó lo que puede ser su performance este fin de semana, donde desea nuevamente sumar puntos: “El circuito es realmente histórico y ofrece oportunidades para sacar provecho. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México a este fin de semana y cerrar la triple cita con un buen resultado”.

Horarios del GP de Sao Paulo de la F1 2026

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Publicidad

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14 horas

Horarios acorde a la República Argentina

Las carreras restantes del calendario 2026

Gran Premio de Brasil | 8 noviembre

Gran Premio de Las Vegas | 22 noviembre

Gran Premio de Qatar | 29 noviembre

Gran Premio de Abu Dabi | 6 diciembre