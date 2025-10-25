El lapidario pronóstico de Franco Colapinto para el GP de México tras quedar 20° en la qualy: “No nos sale”

Este fin de semana se lleva a cabo una nueva jornada de la Fórmula 1, con el desarrollo del Gran Premio de México. Por eso, este sábado se realizó la Clasificación, donde Franco Colapinto terminó en el último puesto y desde allí largará en la carrera de este domingo. Luego de su participación, habló con los medios y dejó una frase lapidaria como su propio pronóstico.

A pesar de haber tenido un buen viernes en las primeras prácticas libres, horas más tarde sucedió todo lo contrario. En medio de este flojo presente que atraviesan los pilotos que representan a Alpine en la categoría, volvieron a tener una mala qualy y las chances de sumar en la carrera son realmente muy bajas. Mientras el argentino terminó 20°, Pierre Gasly quedó 18°.

Lo cierto es que ni bien finalizó su participación en la clasificación, se acercó a la zona mixta y se descargó. “La Q2 era imposible. Creo que 16° o 17° podía haber quedado, pero es un auto muy difícil“, manifestó en primera instancia el oriundo de Pilar. Inmediatamente después, agregó: “Le pegué a un piano como todos y las gomas de adelante se levantaron, no tenía dirección”.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

De cara a lo que será la carrera de este domingo en el reconocido Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco no tardó en dar su pronóstico de manera anticipada. “Tenemos que buscar esa última milésima y no nos sale”, expresó. Pocos segundos más tarde y con mejor ánimo, el bonaerense también sostuvo: “Hay que mejorar para mañana y que sea un mejor día”.

Como volvió a tener problemas con su monoplaza, un hecho ya habitual y que rara vez no sucede, el argentino volvió a apuntar hacia ese lado. “Es un auto muy complicado. Hay que trabajar para mañana pero va a ser difícil“, expuso ante los medios presentes. “Vamos a ver qué pasa, está siendo un finde que no nos está cayendo bien, como la mayoría, ja”, completó con una sutil ironía.

A modo de conclusión debido a su desempeño individual durante la clasificación del Gran Premio de México, Colapinto fue más que contundente consigo mismo y sentenció: “No fue una buena qualy, me costó mucho en la FP3 también“. Para cerrar su declaración y con vistas hacia la acción importante que es este domingo sobre la pista, Franco culminó: “Ojalá tener una mejor carrera”.

