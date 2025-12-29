Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Siguiendo los pasos de Colapinto: ocupó su lugar en Williams y ahora volvería a Alpine en 2026

Quien tomó el rol de reserva en la escudería británica tras la salida del argentino suena para formar parte de un programa del equipo francés

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Victor Martins, la posible nueva incorporación de Alpine.
© GettyVictor Martins, la posible nueva incorporación de Alpine.

Las trayectorias de Franco Colapinto y Victor Martins parecen destinadas a cruzarse, aunque varias veces lo hicieron en direcciones opuestas. Mientras el argentino se consolidó como titular en la Fórmula 1 con Alpine tras su paso por Williams, el francés, quien había realizado el movimiento inverso, estaría a punto de pegar la vuelta a la casa francesa. Sin embargo, su destino no sería La Máxima, sino el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

La noticia surge tras las confirmadas bajas en el programa de Hypercar de Alpine. La salida de Mick Schumacher (rumbo a la IndyCar con Rahal) y de Paul-Loup Chatin dejaron vacantes sensibles. Y ante la imposibilidad de ascender a la F1, donde las butacas fueron ocupadas por Pierre Gasly y Colapinto, Martins aparece como el candidato ideal para sumarse en el equipo de resistencia.

Vidas cruzadas

Para entender la situación de Martins, hay que retroceder en el tiempo. El francés de 23 años fue, durante mucho tiempo, la gran joya de la academia Alpine (campeón de F3 en 2022). Sin embargo, su estancamiento en la Fórmula 2 y la explosión de otros talentos lo dejaron sin lugar.

Buscando aire fresco, el piloto siguió los pasos de Colapinto pero a la inversa. Cuando el argentino dejó Williams para sumarse al equipo de Enstone, Martins fue reclutado por la histórica escudería británica como piloto de reserva de Alex Albon y Carlos Sainz. “Williams es el mejor lugar para alcanzar mis objetivos“, había declarado entonces, soñando con la F1.

Victor Martins dejará Williams y podría regresar a Alpine (Getty Images).

Victor Martins dejará Williams y podría regresar a Alpine (Getty Images).

Pero la realidad fue otra. Por eso, finalmente Martins consideró la chance de reingresar a la familia de Alpine a través del WEC, lo cual se presenta como la salida más elegante y competitiva para su carrera.

Publicidad
Sorpresa para Franco Colapinto: el exigente circuito de Fórmula 1 que podría volver al calendario tras 14 años

ver también

Sorpresa para Franco Colapinto: el exigente circuito de Fórmula 1 que podría volver al calendario tras 14 años

Nico Varrone destacó el rol clave que ocupó Colapinto en su llegada a la Fórmula 2: “No pensaba en tener una chance”

ver también

Nico Varrone destacó el rol clave que ocupó Colapinto en su llegada a la Fórmula 2: “No pensaba en tener una chance”

Según los reportes, la escudería ven con buenos ojos repatriarlo debido a que cumple con los requisitos de ser veloz, conocer el equipo y, un factor no menor, ser francés. Así, mientras Colapinto se prepara para acelerar el monoplaza de F1 de Alpine en 2026, su antiguo “rival” de academias defendería los mismos colores, pero en las carreras de larga duración.

Datos clave

  • Franco Colapinto se consolidó como piloto titular de Fórmula 1 con Alpine para 2026.
  • Victor Martins regresaría a la marca francesa para competir en el Campeonato Mundial de Resistencia.
  • Ocuparía las vacantes de Mick Schumacher y Paul-Loup Chatin en el programa Hypercar.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme confirmó a Úbeda como DT, pero creo que Boca se encamina hacia su cuarto año consecutivo sin títulos

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Paul Aron cuestionó la permanencia de Franco Colapinto en Alpine: “Es más facil”
FÓRMULA 1

Paul Aron cuestionó la permanencia de Franco Colapinto en Alpine: “Es más facil”

Sorpresa para Franco Colapinto: el exigente circuito de Fórmula 1 que podría volver al calendario tras 14 años
FÓRMULA 1

Sorpresa para Franco Colapinto: el exigente circuito de Fórmula 1 que podría volver al calendario tras 14 años

Nico Varrone destacó el rol clave que ocupó Colapinto en su llegada a la Fórmula 2: “No pensaba en tener una chance”
FÓRMULA 1

Nico Varrone destacó el rol clave que ocupó Colapinto en su llegada a la Fórmula 2: “No pensaba en tener una chance”

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025
Fútbol europeo

Los 20 futbolistas argentinos más valiosos del mundo al cierre del 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo