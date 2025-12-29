Siguiendo los pasos de Colapinto: ocupó su lugar en Williams y ahora volvería a Alpine en 2026

Las trayectorias de Franco Colapinto y Victor Martins parecen destinadas a cruzarse, aunque varias veces lo hicieron en direcciones opuestas. Mientras el argentino se consolidó como titular en la Fórmula 1 con Alpine tras su paso por Williams, el francés, quien había realizado el movimiento inverso, estaría a punto de pegar la vuelta a la casa francesa. Sin embargo, su destino no sería La Máxima, sino el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

La noticia surge tras las confirmadas bajas en el programa de Hypercar de Alpine. La salida de Mick Schumacher (rumbo a la IndyCar con Rahal) y de Paul-Loup Chatin dejaron vacantes sensibles. Y ante la imposibilidad de ascender a la F1, donde las butacas fueron ocupadas por Pierre Gasly y Colapinto, Martins aparece como el candidato ideal para sumarse en el equipo de resistencia.

Vidas cruzadas

Para entender la situación de Martins, hay que retroceder en el tiempo. El francés de 23 años fue, durante mucho tiempo, la gran joya de la academia Alpine (campeón de F3 en 2022). Sin embargo, su estancamiento en la Fórmula 2 y la explosión de otros talentos lo dejaron sin lugar.

Buscando aire fresco, el piloto siguió los pasos de Colapinto pero a la inversa. Cuando el argentino dejó Williams para sumarse al equipo de Enstone, Martins fue reclutado por la histórica escudería británica como piloto de reserva de Alex Albon y Carlos Sainz. “Williams es el mejor lugar para alcanzar mis objetivos“, había declarado entonces, soñando con la F1.

Victor Martins dejará Williams y podría regresar a Alpine (Getty Images).

Pero la realidad fue otra. Por eso, finalmente Martins consideró la chance de reingresar a la familia de Alpine a través del WEC, lo cual se presenta como la salida más elegante y competitiva para su carrera.

Según los reportes, la escudería ven con buenos ojos repatriarlo debido a que cumple con los requisitos de ser veloz, conocer el equipo y, un factor no menor, ser francés. Así, mientras Colapinto se prepara para acelerar el monoplaza de F1 de Alpine en 2026, su antiguo “rival” de academias defendería los mismos colores, pero en las carreras de larga duración.

Datos clave