Sorpresa para Franco Colapinto: el exigente circuito de Fórmula 1 que podría volver al calendario tras 14 años

Mientras Franco Colapinto ajusta los detalles para lo que será su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine, el calendario de la temporada 2026 podría sufrir una modificación nostálgica pero inesperada. Es que, tras 14 años, el Gran Premio de Turquía estaría decidido a volver para quedarse.

Tras haber recibido a la Máxima entre 2005 y 2011, sumado a apariciones esporádicas y de emergencia durante las temporadas 2020 y 2021 para tapar los huecos que dejó la pandemia de COVID-19, desde Medio Oriente van a fondo: las autoridades turcas no quieren ser más una “rueda de auxilio”, sino recuperar su estatus de sede fija que perdieron por problemas financieros en el pasado.

En pos de conseguir el objetivo, el operativo retorno pasó a manos de TOSFED (Federación Turca de Deportes del Automóvil), lo que permitió destrabar ciertos conflictos previos. Su presidente, Eren Uclertopragi, confirmó que las gestiones están en marcha y cuenta con una garantía total del Estado para cubrir los costos que exige la Fórmula 1.

Las proyecciones en Estambul

Pese al entusiasmo que habita en Turquía, debe tenerse en cuenta un detalle para nada menor: el calendario 2026 de la Fórmula 1 ya fue anunciado con 24 carreras. Así y todo, la región se mantiene agazapada. Según reportes de medios europeos, las demoras y dudas sobre la homologación del nuevo circuito callejero en Madrid (que albergará el GP de España) abren una nueva oportunidad.

“En caso de que una carrera no pueda celebrarse por diversas razones, podríamos acoger el Gran Premio“, aseguró Uclertopragi, postulándose como el reemplazo inmediato si la cita española o alguna otra se cae. De todas formas, la meta real es 2027. Se habla de una oferta sobre la mesa de un contrato por cinco años, condicionado a la modernización de las instalaciones. Además, se baraja la chance de proponer una alianza logística con Bakú (Azerbaijan), facilitando el traslado de equipos entre dos carreras geográficamente cercanas.

Un desafío para Colapinto y la nueva generación

Para Colapinto, la inclusión de Turquía significaría enfrentarse a un circuito nuevo, con el plus de contar con uno de los trazados más técnicos, famoso por su interminable Curva 8. En la misma situación se encontraría gran parte de la parrilla joven, la cual debe remontarse en el tiempo para obtener referencias.

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Jeddah) – 17-19 ABR

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC

* Sujeto a homologación de la FIA

