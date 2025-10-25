Norris se quedó con la pole y Colapinto largará último en el GP de México de la Fórmula 1 tras una floja clasificación

Se confirmó la sensación que habían dejado los últimos entrenamientos. Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de México y, salvo sanciones, largará último este domingo (20°). El rendimiento del argentino, que ya había sido alarmante en la FP3 (donde fue 19°) producto de las falencias del Alpine, no mejoró y sentenció su. Pierre Gasly también quedó afuera, finalizando en el puesto 18°, confirmando una vez más las falencias de la escudería francesa.

Esta vez, la batalla interna fue a favor del piloto galo. En el primer intento de vuelta rápida, Colapinto había sido superior, marcando 1:18.831 y sacándole 0.439 segundos a su compañero. Sin embargo, en el giro final y decisivo, Gasly mejoró su registro (1:17,526), mientras que el argentino cometió un error en el primer sector de su vuelta y le costó caro: frenó el cronómetro en 1:17,670, quedando 124 milésimas por detrás del francés.

Mientras tanto, la batalla por la pole position se convertía en un espectáculo vibrante en la Q3. La definición fue una guerra de nervios. Charles Leclerc, con su Ferrari, parecía encaminado a quedarse con el primer lugar, pero la sorpresa aguardaba con el cronómetro ya en cero. Fue entonces cuando Lando Norris (McLaren) voló sobre el asfalto y le arrebató la cima al italiano.

“Qué vuelta… Qué vuelta. Ni yo sé cómo hice eso”, alcanzó a decir Norris por la radio, incrédulo. Detrás del británico y Leclerc, la grilla de elite se completó con Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), seguidos por Max Verstappen (Red Bull) y la revelación, Kimi Antonelli (Mercedes), en sexto lugar. Carlos Sainz (Williams) y Oscar Piastri (McLaren) cerraron los primeros ocho puestos.

Así quedó la parilla de largada para el GP de México

Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton George Russell Max Verstappen Kimi Antonelli Carlos Sainz Oscar Piastri Isack Hadjar Oliver Bearman Yuki Tsunoda Esteban Ocon Nico Hulkenberg Fernando Alonso Liam Lawson Gabriel Bortoleto Alexander Albon Pierre Gasly Lance Stroll Franco Colapinto

Clasificación al GP de México: minuto a minuto

19.01 – Norris voló en su último giro y se quedó con la pole: 1:15.586, sacándole dos décimas a Leclerc, que luchó hasta el final. El podio lo completó Hamilton.

19.00 – Verstappen mejora su tiempo y se pone segundo, a 0.079 segundos de distancia de Leclerc.

18.54 – Sorprende Ferrari con Leclerc: desplazó a Norris y frenó el reloj en 1:15.991 para quedarse momentáneamente con la pole.

18.53 – Norris sigue siendo el más rápido.

18.50 – ¡Comienza la Q3!

18.40 – Finalizó la Q2: Lawson, Alonso, Hulkenberg, Ocon y Tsunoda quedaron eliminados. Piastri sufrió, pero avanzó tras meterse 7° en su último giro.

18.33 – Piastri marcha décimo en la Q2 y enciende las alarmas en McLaren.

18.31 – Norris se queda momentáneamente con la cima y registra el mejor tiempo: 1:16:252.

18.30 – Hadjar marcó la primera referencia con un tiempo de 1:17.137.

18.29 – ¡Comenzó la Q2!

18.19 – Colapinto cometió un error al inicio de su vuelta y quedó eliminado en Q1. El argentino quedó a 124 milésimas de Gasly, también eliminado, y largará último en la carrera, mientras que el francés lo hará 18°. Bortoleto, Albon y Stroll fueron los otros pilotos que no avanzaron de ronda.

18.15 – Sorprende Hadjar, que con 1:16.733 marcó el mejor tiempo.

18.11 – Colapinto volvió a marcar pero no mejoró: quedó 17°, mientras que Gasly ascendió al 15° y se está quedando con el último puesto para Q2. Los Alpine deberán hacer un último intento para buscar asegurar con la clasificación a la siguiente ronda.

18.09 – A falta de 9 minutos para que termine la Q1, Colapinto se encuentra en zona de eliminación, ocupando el 18° puesto. Gasly está penúltimo.

18.04 – Colapinto marcó su primera vuelta en 1:18.831, quedando por encima de Stroll y Gasly por poco menos de medio segundo.

18.03 – Stroll fue el primero en completar una vuelta, marcando un tiempo de 1:18.08.

18.00 – Se abre la pista. ¡Comienza la clasificación!

17.30 – ¡Resta media hora para el inicio de la clasificación!

A qué hora se corre el GP de México

La carrera tendrá lugar el domingo 26 de octubre, desde las 17 de Argentina. Será a un total de 71 vueltas. Después,llegará la recta final de la temporada, con solo cuatro circuitos por disputarse: Brasil (Interlagos), Las Vegas, Qatar (Losail) y Abu Dhabi (Yas Marina).

