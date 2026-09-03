A un año y cuatro meses de ser reemplazado por Colapinto en Alpine, se aproxima el regreso de Jack Doohan a la Fórmula 1

El ex Alpine podría volver a la F1 con Haas, según informan medios cercanos a la escudería que hoy tiene a Ocon y Bearman como pilotos.

El Gran Premio de Miami de la temporada 2025 de la Fórmula 1 fue un antes y un después para Alpine y para todo el público argentino. Es que luego de dicha carrera, la escudería liderada por Flavio Briatore puso fin al paso de Jack Doohan como piloto principal junto a Pierre Gasly. Su lugar lo heredó Franco Colapinto, quien desde ese entonces conserva su lugar en la máxima y ya se aseguró un año más de permanencia.

El piloto australiano no tuvo buenos resultados y sus colisiones tampoco acompañaron. En cuatro de los seis Grandes Premios, Doohan tuvo accidentes que condicionaron su permanencia en la Fórmula 1. El 4 de mayo del año pasado, se bajó por última vez de su Alpine y no volvió al equipo ante la presencia de Colapinto, quien fue anunciado tres días después.

A un año y cuatro meses de aquella decisión de Alpine, lo realidad indica que el regreso de Doohan a la máxima podría estar cerca de concretarse. Cabe destacar que, hoy por hoy, el aussie forma parte del equipo Haas como piloto de reserva, por lo que frecuenta a diario el paddock escoltando a Esteban Ocon y Ollie Bearman. En dicha escudería es donde le podrían dar una oportunidad para el 2027.

Doohan en Miami, su última carrera en la F1 (Getty)

Desde el reconocido portal japonés Autosport revelaron que el nipón Ayao Komatsu, jefe de equipo de Haas, tiene a sus cinco candidatos definidos para ocupar uno de los asientos para la próxima temporada. Entre ellos, aparece el propio Jack Doohan, además de la renovación de Esteban Ocon y los rookies Leonardo Fornaroli, Rafael Camara y Ryo Hirakawa. El lugar que sí está asegurado es el de Ollie Bearman.

De concretarse la confirmación de Doohan, el hijo del mítico corredor de motocross volvería a la Fórmula 1 y sería rival de Colapinto la temporada próxima, uno en Haas y el otro en Alpine.

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Las 6 carreras de Doohan en la temporada 2025 de la F1

El rendimiento de Doohan estuvo muy por debajo de lo que se esperaba a comienzos de la temporada. En la primera carrera del año, en su Australia natal, perdió el control de su monoplaza y no duró ni una vuelta. A la carrera siguiente en China, chocó a Isack Hadjar, fue penalizado, perdió puntos en la superlicencia y terminó 16°. En Japón también tuvo un fin de semana difícil: chocó en la práctica 2, tuvo una mala qualy y finalizó 15° en el GP.

Cuando llegó el Gran Premio de Bahréin, el australiano fue de mayor a menor: iba noveno, cruzó la meta 13° y una penalización lo dejó depositó en el 15° lugar. En Arabia Saudita largó 17° y no pudo subir posiciones. Miami fue su despedida, en donde tuvo que abandonar en la primera vuelta tras un choque con Liam Lawson. El 7 de mayo, Colapinto fue anunciado como su reemplazante.

GP de Italia: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de Italia se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

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Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas : A confirmar / A confirmar

: A confirmar / A confirmar Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

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En síntesis