Expertos de la Fórmula 1 analizaron y criticaron la decisión de Alpine con Franco Colapinto: “No ha estado a la altura”

La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 generó diferentes opiniones entre los expertos. Así como hubo quienes coincidieron con los argumentos de Flavio Briatore, principal directivo de la escudería que destacó la buena amalgama de “experiencia, juventud y velocidad” que generará la continuidad del argentino junto a Pierre Gasly el año próximo, también hubo quienes se permitieron dudar del acierto en esa decisión.

Uno de los que se plantó en esa segunda posición fue Ben Hunt, periodista con más de doce años de experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial, autor de la biografía de Lando Norris y de la “Historia de Red Bull Racing desde adentro”.

“Me sorprende que Alpine haya decidido renovar tan pronto a Franco Colapinto. Es cierto que tiene un gran atractivo en Argentina y su impacto en cuanto a afición y comercialización ha sido notable, pero en términos de resultados, no ha estado a la altura“, opinó en GPBlog, uno de los medios para los que trabaja.

Y explicó: “Para ser justos, un monoplaza de Alpine con un rendimiento inferior al esperado no le ha beneficiado. Pero Alpine podría haber esperado, ya que era muy probable que no estuviera disponible para los equipos rivales. Al actuar con tanta rapidez, han dejado escapar a otros jóvenes talentos prometedores“.

Franco Colapinto estrenó en Brasil la nueva camiseta de la Selección Argentina para celebrar su continuidad en Alpine. (Getty).

Tobia Elia, por su parte, valoró que Colapinto “posee un potencial natural sin explotar que comenzó a aflorar en las últimas carreras”. Aunque recordó que “algunos errores costosos e incidentes, al igual que en su etapa con Williams, lo han frenado”.

Kada Sarkozi, editor de GPBlog, destacó la importancia de que el argentino conozca bien el funcionamiento del equipo de cara al cambio de reglamentaciones que tendrá lugar en 2026 y opinó que pese a los errores que cometió en la temporada 2026 no había motivos para que la escudería procediera a un cambio de piloto. “Una vez que tenga el material adecuado, podrá demostrar que merece un asiento en la F1. Además, Colapinto es una persona carismática y positiva, un gran activo para el paddock de la F1“, remarcó.

Luke-John Buckle, especializado también en las categorías formativas del la Fórmula 1, cree que Franco Colapinto ha encajado bien en Alpine y que saldrá beneficiado de afrontar su primera temporada desde el inicio. Además, destacó que reúne más méritos que el piloto de reserva Paul Aaron y que Jack Doohan, a quien reemplazó este año.

¿Qué dijo Briatore?

El principal directivo de la escudería Alpine hizo una primera argumentación de la elección de Franco Colapinto apenas confirmada su continuidad. “Siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de élite que crezca con el equipo. Con Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que impulsará al equipo y, con suerte, les dará a nuestros aficionados motivos para celebrar la próxima temporada”, señaló.

