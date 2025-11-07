Oficial: Alpine anunció a Franco Colapinto como piloto para el 2026 y así reaccionó la Fórmula 1

Se terminaron las especulaciones. Luego de que se haya hablado de posibilidades como Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, la vuelta de Jack Doohan, la subida de Paul Aron desde reserva, finalmente Alpine hizo la confirmación que toda la República Argentina y el mundo de la Fórmula 1 esperaba: Franco Colapinto seguirá como el segundo piloto de la escudería y estará en la máxima en el 2026.

El piloto oriundo de Pilar comenzó el año como reserva de Pierre Gasly y Jack Doohan, y apenas cinco meses después (seis carreras luego de que comenzara la temporada) fue subido al segundo asiento del equipo en lugar del australiano, quien no solo no pudo sumar ni un solo punto, sino que tuvo varios accidentes costosos y quedó constantemente muy detrás de su compañero.

Desde Imola en adelante, a pesar de los resultados finales de las carreras, Franco Colapinto fue mostrando grandes mejorías y hasta demostró estar por encima de Gasly en la segunda parte de la temporada en la parrilla y en ritmo de carrera. En Alpine tomaron nota de ello, por lo que terminaron tomando la decisión de ratificarlo para el 2026.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Alpine hizo el esperado anuncio: “¡Vamos Nene! Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, brindando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era de regulación“. Así mismo, las cuentas oficiales de la Fórmula 1 se jactaron de la noticia: “URGENTE: Franco Colapinto correrá junto a Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1“.

De esta manera, Colapinto podrá comenzar una temporada en la máxima por primera vez en su vida. En 2024 tuvo que salir a las pistas en reemplazo de Logan Sargeant, y lo mismo sucedió en 2025 por Doohan. Esto le permitirá al pilarense poder realizar una pretemporada siendo piloto de la F1 y conocer el monoplaza de Alpine desde un primer momento. Lógicamente, esto influirá en su rendimiento. Ahora sí: Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 durante el 2026.

El contrato de Franco Colapinto con Alpine

El contrato que Franco Colapinto firmó con Alpine a principios del 2025 tiene una vigencia de 5 años. Según informó Infobae en su momento, el argentino que se estrenó en la Fórmula 1 con Williams tiene un vínculo con el equipo francés hasta la temporada 2030, a modo de “cesión” desde la escudería que lidera James Vowles.

El propio jefe de equipo de Williams reveló, tiempo atrás, que el paso de Colapinto por la escudería inglesa no llegó a su fin, y que posiblemente tras su paso por Alpine regrese a las filas que hoy pilotean Alex Albon y Carlos Sainz.

La palabra de Franco Colapinto

Mediante un video en las redes oficiales de Alpine, Franco habló tras confirmarse su lugar en el 2026: “Se siente muy bien. Poder representar a mi país en un deporte en el que solo somos 20 pilotos es algo que soñé toda mi vida. Estaba muy emocionado de regresar este año a la F1, pero más me emociona hacerlo en el 2026, con el mismo equipo y la misma gente. Estamos trabajando cada vez mejor y creo que, cuando ganás de manera constante no aprendés de la misma manera que el momento en el que sufrís y tenés resultados complicados. Ahí es donde más aprendés”.

En sintonía, Colapinto habló en retrospectiva: “Nunca me arrepentiré de la decisión que tomé de chico, al irme a vivir a Europa para seguir mi sueño. Incluso si no conseguía estar acá. Los sacrificios y las cosas que atravesé me hicieron fuerte, que entienda que nunca tengo que rendirme y ser persistente. Eso me convirtió en la persona y el atleta que soy hoy”.

Por último, le dejó un mensaje especial a su público y su país: “Argentina es un gran país. Todos me han apoyado desde siempre, desde que empecé a competir en Europa. La pasión que tenemos los argentinos no la vi en ningún otro lado. Me enorgullece ser argentino y le agradezco a todos por el apoyo que me dan”.

