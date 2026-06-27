Franco Colapinto admitió su error tras clasificar 16 en Austria: “Frené un poco fuerte”

El argentino admitió su fallo en la clasificación en el Red Bull Ring y explicó lo sucedido.

Franco Colapinto completó una clasificación decepcionante en el Gran Premio de Austria. El piloto argentino no pudo cerrar la vuelta rápida de la Q2, lo cual le costó quedar en el puesto 16 para la carrera principal del domingo. Y aunque la Q3 parecía una utopía este sábado, el resultado fue peor del esperado.

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Así lo reconoció el propio Colapinto, en diálogo con la prensa luego de la tanda: “Una pena, el auto andaba bien, estábamos un poco mejor que ayer, un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy”, destacó el argentino.

Luego explicó lo sucedido en el momento crítico de la tanda: “Me equivoqué en la curva 1, creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que nada, no pude hacer la vuelta en Q2. Fue una lástima porque creo que en Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. No fue una buena Q2″, declaró.

¡A SEGUIR, FRANCO! Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2 del #AustrianGP.



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Para consuelo de Colapinto, Alpine este fin de semana no tenía el auto para pasar a Q3, como quedó visto con el puesto 11 para Pierre Gasly, lejos del ritmo que mostraron los cuatro mejores equipos de la parrilla y RB, que dio un salto adelante para esta carrera.

Parrilla de salida del GP de Austria

George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (Mercedes) Oscar Piastri (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Pierre Gasly (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Ollie Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocón (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)