Franco Colapinto se consolidó como el mejor largador de la Fórmula 1 e hizo la mejor maniobra del GP de Bélgica

Se corrió el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 y Franco Colapinto volvió a sumar, esta vez un punto gracias a otra gran actuación. Pero primero hay que hablar de una cachetada a este reglamento: cuando estamos en una de las pistas más históricas y todo lo que pasa en el fin de semana se trata de cargar la batería y de utilizar la energía, la realidad es que se termina por arruinar uno de los mejores circuitos.

Sí, teníamos una de las curvas más desafiantes, más entretenidas, más emblemáticas de la Fórmula 1 como Eau Rouge, donde históricamente el piloto marcaba la diferencia y aquel más bravo, más valiente, el que creía más en su auto, el que se animaba, podía ganar algo. Pero Eau Rouge pasó a ser una estación para cargar batería y hemos perdido una de las esencias más importantes de la Fórmula 1.

Hay una cuestión que es real: la Fórmula 1 y la FIA ya se dieron cuenta de que este reglamento no tiene solución de un día para el otro. No se puede decir: “Bueno, a partir de hoy volvemos al reglamento del año pasado”. Y no se puede porque hay millones de dólares en desarrollo por detrás. Y, si bien ya hay una corrección para el año que viene, también es cierto que no se puede cambiar inmediatamente.

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Otra gran actuación de Colapinto

Para Franco Colapinto ha sido un fin de semana brillante. La carrera del argentino es una de esas que ayudan a dar vuelta la página y empezar a hablar de otra cosa. Ya nadie debería tener la osadía de no firmarle el contrato. Y, si hay alguien que todavía está negociando alguna coma, que también lo firme y que terminen con toda esta historia. Colapinto se lo ha ganado.

Hoy por hoy, no hay un largador como Colapinto en la Fórmula 1. Porque no es que largó bien y ganó dos lugares: es que ganó dos lugares pasando a Pierre Gasly y a Nico Hülkenberg, pero además llegando apretado a la primera curva, aguantando que le tiren el auto, que se quede sin espacio. Pero hay que confiar mucho en uno mismo y hay que confiar en el auto para hacer lo que hizo Colapinto en la largada.

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Y después, la gran maniobra del fin de semana: el pasar a dos autos, uno su compañero y el otro Liam Lawson, en la misma maniobra. Todo el mundo recuerda aquella maniobra donde Mika Häkkinen pasa a Michael Schumacher con Ricardo Zonta en el medio. La gran diferencia de aquella maniobra es que Zonta venía rezagado, Häkkinen venía atrás de Schumacher y, cuando Schumacher se abre para pasar a Zonta rezagado, Mika Häkkinen se mete por dentro y los pasa a los dos. Acá Colapinto los pasa a los dos y los dos venían en la misma vuelta y peleando por puesto. Fue, sin lugar a dudas, la gran maniobra del fin de semana.

Franco Colapinto batallando con Pierre Gasly. (Foto: Getty)

Además, lo hizo con un auto que claramente está en inferioridad de condiciones y que necesita de evoluciones de verdad, que marquen la diferencia rápido en la pista. Sin un auto que las tenga, termina sacando un punto que sabe a oro. Porque, además, ese punto es buenísimo para el equipo porque mantiene el quinto lugar empatado con Racing Bulls en la tabla de posiciones.

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En definitiva, es un punto que Colapinto le gana mano a mano a Gasly en la pista. Ya no hay una cuestión como la carrera anterior en la que el francés tuvo problemas en los pits. Acá se lo ganó en la pista. Ya arrancó el viernes, siendo el mejor Colapinto. En la clasificación fue más Gasly porque Franco y Alpine trataron cosas nuevas de la puesta a punto que no funcionaron, pero en la carrera la victoria del argentino fue clara.

El domingo, Colapinto no solamente fue el que mejor largó, no solamente fue el que hizo la maniobra del fin de semana, sino que, además, en las últimas vueltas lo aguantó a Gasly con la dificultad que tiene en este reglamento actual de aguantar al que viene atrás, que trae más energía. Entonces, desde todo punto de vista, Colapinto habló en la pista.

Es uno de los fines de semana que, más allá de no ser el mejor resultado histórico para Colapinto ni mucho menos, sí lo posiciona desde otro lugar. Sí le da una seguridad y le permite andar con la frente en alto, sabiendo que es el mejor largador, que hizo la mejor maniobra del Gran Premio de Bélgica y que aguantó como nadie. Brillante desde el punto de vista que más importa para un piloto: el del manejo.