Franco Colapinto no correrá el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 2026 durante la FP1

Tras completar una de sus mejores carreras en la Fórmula 1, con una sólida actuación en la que destacaron tanto su largada como su “2×1” sobre Gasly y Lawson para quedar décimo y sumar puntos en Spa-Francorchamps, la próxima cita del campeonato mundial para Franco Colapinto será el Gran Premio de Hungría. Y se ausentará de la primera prueba libre.

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El argentino cederá su auto para que Paul Aron complete una de las cuatro sesiones obligatorias para pilotos novatos que la Fórmula 1 le exige a las escuderías. Esto significa que tanto Colapinto como Gasly, deben ceder su auto dos veces a lo largo de la temporada, por una prueba libre. Esta será la primera de Colapinto en 2026.

Paul Aron se subirá al auto de Colapinto en la FP1 de Hungría. (Getty)

Cabe destacar que la elección de las sesiones en que los pilotos entregan su auto queda a discreción del propio equipo y del piloto oficial; eso quiere decir, que tanto Colapinto como Alpine se pusieron de acuerdo para que el argentino se quede en el box durante la FP1 del Hungaroring, y Paul Aron pueda girar con el A526.

Paul Aron es uno de los cuatro pilotos reserva de Alpine, pero a diferencia de Gabriele Mini, Alex Dunne y Kush Maini, no está corriendo en Fórmula 2 esta temporada. A raíz de ello, Alpine logró que el estonio tuviera dos pruebas libres con Audi (Barcelona y Austria) y ahora le dará la oportunidad de pilotar en Hungría.

Horarios para el GP de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1: 08:30hs

08:30hs Práctica libre 2: 12.00hs

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Sábado 25 de julio

Práctica libre 3: 07.30hs

07.30hs Clasificación: 11:00hs

Domingo 26 de julio

Carrera: 10:00hs

Todos los horarios corresponden a hora argentina, GMT-3.