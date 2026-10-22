Franco Colapinto, ambicioso para el GP de Estados Unidos: “Perdimos el último triplete y necesitamos ganar este”

El argentino palpitó la carrera en Austin dejando de lado las últimas actuaciones suyas y de todo el equipo Alpine.

El fin de semana sin carreras calzó perfecto para Alpine. Luego de tres Grandes Premios al hilo en tierras asiáticas, en los que ambos pilotos de la escudería culminaron sin puntos en la totalidad de esa gira, el GP de Estados Unidos se asoma como una oportunidad de oro para Franco Colapinto y Pierre Gasly pensando en recuperarse y en regresar nuevamente al top 10 de la parrilla.

Este descanso de una semana entre el triplete en Asia y el que se viene en América sirvió en el equipo con sede en Enstone para recargar energías, volver a concentrarse en lo esencial de las carreras y, sobre todo, para evaluar los errores que los monoplazas presentaron en Bakú, Malasia y Singapur.

En este contexto, fue el propio Franco Colapinto quien habló al respecto. En diálogo con Motorsport, el argentino se sinceró, además de mostrarse ambicioso para este fin de semana: “Creo que necesitábamos un reinicio. Está claro. Perdimos el último triplete y necesitamos ganar este. Así que necesitábamos una especie de pausa, un reinicio y volver a empezar desde cero”.

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En sintonía, el piloto de Alpine resaltó la complejidad del calendario reciente para examinar los inconvenientes que la escudería y los monoplazas sufrieron últimamemente: “Es complicado en la Fórmula 1 cuando todo sucede muy rápido y pasás de un fin de semana a otro y a otro. Fueron un par de fines de semana difíciles. En gran medida entendemos por qué, y tampoco tuvimos la mejor suerte. Eso se puede ver claramente. Así que, una vez más, necesitamos un poco de suerte en esta última parte del año, pero estoy seguro de que podemos tener un buen final de temporada“.

Colapinto en Austin, en la edición 2025 de la Fórmula 1

Luego, no coincidió con su compañero, Pierre Gasly, cuando alegó que Alpine no puede lograr la competitividad de las clasificaciones en las carreras: “Siento que, en general, fuimos competitivos los sábados, sin duda. Los domingos también fuimos fuertes. Durante la mayor parte del año estuvimos ahí arriba y, en las carreras en las que estuvimos luchando por los puntos, nos vimos muy fuertes“, detalló.

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Por último, comparó lo sucedido en la última carrera, en Marina Bay, con lo que puede suceder este fin de semana en Austin: “En Singapur no fuimos lentos. Creo que Pierre terminó muy cerca del Racing Bulls. Éramos igual de rápidos, pero realmente no se puede adelantar. Una vez más, creo que no necesitamos analizar demasiado las cosas. Creo que el coche es rápido y que también es bueno en carrera. Vamos a intentar aprovecharlo al máximo”, cerró.

Cronograma completo del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 horas Práctica Libre 2: 18 horas

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30 horas Clasificación: 18 horas

Domingo 25 de octubre Carrera: 17 horas



El historial de Franco Colapinto en Austin

2024 : obtuvo un P10 con Williams y sumó un punto en su debut en el Circuito de las Américas.

: obtuvo un y sumó un punto en su debut en el Circuito de las Américas. 2025: terminó 17° con Alpine. Quedó por encima de Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly y Carlos Sainz (DNF).

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