Franco Colapinto está terminando una temporada interesante en la Fórmula 1. En la misma, el piloto argentino diagramó momentos realmente impresionantes y también una mala racha que lo atormentó durante varias carreras. En ese contexto, viene de finiquitar un enorme desempeño en Las Vegas, finalizando en la sexta posición.
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En gran medida, la buena actuación de Colapinto en la presente temporada de La Máxima tiene que ver con su fantástica capacidad para marcar diferencias en las largadas. De hecho, de manera sostenida, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, es catalogado como uno de los mejores largadores que tiene la Fórmula 1 en la actualidad.
En medio de ese panorama, a falta de dos carreras para el cierre de la actual campaña, Colapinto se posiciona como el tercer mejor largador de la Fórmula 1. De esta manera, el expiloto de Williams solamente se ubica por detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y de Lando Norris, de McLaren. Una estadística totalmente contundente, expresada por ‘Tracing Insights’.
Los 10 mejores largadores de la Fórmula 1 2026
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lando Norris (McLaren)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Ryō Hirakawa (Haas)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
Lewis Hamilton, el mejor largador de la Fórmula 1. (Foto: Getty)
La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 402 puntos | CAMPEÓN
- Max Verstappen (Red Bull) – 304 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 264 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 264 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 250 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 167 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 52 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 35 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 11 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos
La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 666 puntos | CAMPEÓN
- Ferrari – 517 puntos
- Red Bull Racing – 440 puntos
- McLaren – 431 puntos
- Racing Bulls – 114 puntos
- Alpine – 87 puntos
- Haas – 31 puntos
- Audi – 28 puntos
- Williams – 16 puntos
- Aston Martin – 7 puntos
- Cadillac – 0 puntos
DATOS CLAVE
- Franco Colapinto es el tercer mejor largador de F1 2026, tras Hamilton y Norris.
- El piloto de Alpine terminó sexto en Las Vegas y suma 35 puntos (12.°).
- Kimi Antonelli (402 puntos) y Mercedes (666 puntos) ya son los campeones de 2026.