A falta de dos carreras para finalizar la actual temporada, el argentino se encuentra ocupando el tercer escalón del podio en torno a las largadas.

Franco Colapinto está terminando una temporada interesante en la Fórmula 1. En la misma, el piloto argentino diagramó momentos realmente impresionantes y también una mala racha que lo atormentó durante varias carreras. En ese contexto, viene de finiquitar un enorme desempeño en Las Vegas, finalizando en la sexta posición.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

En gran medida, la buena actuación de Colapinto en la presente temporada de La Máxima tiene que ver con su fantástica capacidad para marcar diferencias en las largadas. De hecho, de manera sostenida, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, es catalogado como uno de los mejores largadores que tiene la Fórmula 1 en la actualidad.

En medio de ese panorama, a falta de dos carreras para el cierre de la actual campaña, Colapinto se posiciona como el tercer mejor largador de la Fórmula 1. De esta manera, el expiloto de Williams solamente se ubica por detrás de Lewis Hamilton, de Ferrari, y de Lando Norris, de McLaren. Una estadística totalmente contundente, expresada por ‘Tracing Insights’.

Los 10 mejores largadores de la Fórmula 1 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) Lando Norris (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Ryō Hirakawa (Haas) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes)

Lewis Hamilton, el mejor largador de la Fórmula 1. (Foto: Getty)

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 402 puntos | CAMPEÓN Max Verstappen (Red Bull) – 304 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 264 puntos Lando Norris (McLaren) – 264 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 250 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 167 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 122 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 89 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 52 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 35 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 14 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 11 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Ryō Hirakawa (Haas) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Rafael Câmara (Haas) – 0 puntos

Publicidad

La tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 666 puntos | CAMPEÓN Ferrari – 517 puntos Red Bull Racing – 440 puntos McLaren – 431 puntos Racing Bulls – 114 puntos Alpine – 87 puntos Haas – 31 puntos Audi – 28 puntos Williams – 16 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

Franco Colapinto es el tercer mejor largador de F1 2026, tras Hamilton y Norris.

El piloto de Alpine terminó sexto en Las Vegas y suma 35 puntos (12.°).

Publicidad