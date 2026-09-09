Franco Colapinto explicó por qué lloró después de Monza en la Fórmula 1: “Un error así lastima”

Aunque redondeó una buena carrera, un error del argentino lo llevó al 16° puesto y, ante la prensa, se quebró al analizar la maniobra.

Monza quedó en el pasado y el Gran Premio de Madrid es lo que está por delante en la Fórmula 1. Alpine demostró haber dado un paso al frente en Italia y quiere volver a mostrar un buen rendimiento este fin de semana en España. Franco Colapinto también busca dar vuelta la página tras una carrera agridulce el último domingo.

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Un despiste sacó al argentino de las primeras posiciones y debió remontar desde el 16° lugar, logrando finalizar en los puntos al cruzar la meta. Tras la carrera, Colapinto se quebró ante los micrófonos y este miércoles explicó sus sensaciones de ese momento.

“Difícil de explicar el porqué. Me salió de adentro. Yo soy medio así, no me importa nada. Angustiado porque sentí que era una oportunidad única. En todas las carreras que corrí nunca había estado entre los primeros tres, peleando por una carrera”, dijo en la previa de la cita en Madring.

Y completó: “Un error así lastima. Más allá de haber terminado noveno y sumando puntos, cerca de la posición en la que tendría que haber terminado igualmente. Es la sensación de haber estado peleando con esos autos con lo que no peleás casi nunca y te sentís fuerte, con los Red Bull, McLaren y Ferrari… De golpe, tirarlo a la basura tan rápido da bronca. Ya volverán más oportunidades”.

¿Por qué lloró Franco en Monza?



Ha respondido en un evento de Alpine en el Club Financiero. pic.twitter.com/K6AvUpz0Rg — Jorge Peiró (@JPEIR0) September 9, 2026

Los horarios del Gran Premio de Madrid

*Horarios de Argentina

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 8.30hs

Práctica libre 2: 12hs

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SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 7.30hs

Clasificación: 11hs

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10hs

Datos clave

Franco Colapinto terminó noveno tras caer al puesto 16 por un despiste en Monza.

tras caer al puesto 16 por un despiste en Monza. El piloto lloró tras perder la oportunidad de terminar entre los tres primeros.

tras perder la oportunidad de terminar entre los tres primeros. El GP de Madrid se correrá el domingo 13 de septiembre a las 10hs.