Franco Colapinto explicó su estrategia en las Prácticas Libres de Estados Unidos

La penalización de 10 posiciones en la carrera del domingo lo condicionó desde las primeras sesiones.

El primer día del Gran Premio de Estados Unidos 2026 llegó a su fin y Franco Colapinto habló por primera vez sobre su penalización. La clasificación del argentino estará condicionada por una sanción de 10 posiciones y esto cambió su plan de trabajo en las prácticas libres.

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Así lo explicó el propio Colapinto en zona mixta luego de la FP2: “No hice ninguna simulación de qualy, así que de vuelta enfocado en el domingo. Es prácticamente lo mismo que hicimos en Malasia, dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude”.

Por otro lado, más adelante señaló algunos problemas en su monoplaza: “Estamos complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido, cuesta en una pista con muchos baches. Está siendo difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana. Hay mucho por mejorar y por entender”.

Luego del viernes de Prácticas, Colapinto habló sobre las dificultades que presenta el trazado del Circuito en Austin y ya palpitó la carrera, teniendo en cuenta la sanción de 10 puestos que sufrió.



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Lo que viene en el GP de Estados Unidos de la F1

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30hs Clasificación: 18hs



Domingo 25 de octubre Carrera: 17hs



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En síntesis