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Franco Colapinto explicó su estrategia en las Prácticas Libres de Estados Unidos

La penalización de 10 posiciones en la carrera del domingo lo condicionó desde las primeras sesiones.

Franco Colapinto habló con la prensa en Austin
© Getty ImagesFranco Colapinto habló con la prensa en Austin

El primer día del Gran Premio de Estados Unidos 2026 llegó a su fin y Franco Colapinto habló por primera vez sobre su penalización. La clasificación del argentino estará condicionada por una sanción de 10 posiciones y esto cambió su plan de trabajo en las prácticas libres.

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Así lo explicó el propio Colapinto en zona mixta luego de la FP2: No hice ninguna simulación de qualy, así que de vuelta enfocado en el domingo. Es prácticamente lo mismo que hicimos en Malasia, dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude”.

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Por otro lado, más adelante señaló algunos problemas en su monoplaza: Estamos complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido, cuesta en una pista con muchos baches. Está siendo difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana. Hay mucho por mejorar y por entender”.

Lo que viene en el GP de Estados Unidos de la F1

  • Sábado 24 de octubre
    • Práctica Libre 3: 14.30hs
    • Clasificación: 18hs
  • Domingo 25 de octubre
    • Carrera: 17hs
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En síntesis

  • Franco Colapinto tendrá una sanción de 10 posiciones en el Gran Premio.
  • El monoplaza presenta problemas de rigidez en una pista con muchos baches.
  • 25 de octubre a las 17hs se correrá el GP de Estados Unidos.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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