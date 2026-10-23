Franco Colapinto explicó su estrategia en las Prácticas Libres de Estados Unidos

El primer día del Gran Premio de Estados Unidos 2026 llegó a su fin y Franco Colapinto habló por primera vez sobre su penalización. La clasificación del argentino estará condicionada por una sanción de 10 posiciones y esto cambió su plan de trabajo en las prácticas libres.
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Así lo explicó el propio Colapinto en zona mixta luego de la FP2: “No hice ninguna simulación de qualy, así que de vuelta enfocado en el domingo. Es prácticamente lo mismo que hicimos en Malasia, dar vueltas con más nafta y enfocarnos en el balance para la carrera. Ojalá que ayude”.
Por otro lado, más adelante señaló algunos problemas en su monoplaza: “Estamos complicados con la dureza del auto. Es un auto duro y rígido, cuesta en una pista con muchos baches. Está siendo difícil, pero intentaremos dar un salto para mañana. Hay mucho por mejorar y por entender”.
Luego del viernes de Prácticas, Colapinto habló sobre las dificultades que presenta el trazado del Circuito en Austin y ya palpitó la carrera, teniendo en cuenta la sanción de 10 puestos que sufrió.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026
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Lo que viene en el GP de Estados Unidos de la F1
- Sábado 24 de octubre
- Práctica Libre 3: 14.30hs
- Clasificación: 18hs
- Domingo 25 de octubre
- Carrera: 17hs
Expectativas altas para Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos, con un Alpine que llega con mejoras
En síntesis
- Franco Colapinto tendrá una sanción de 10 posiciones en el Gran Premio.
- El monoplaza presenta problemas de rigidez en una pista con muchos baches.
- 25 de octubre a las 17hs se correrá el GP de Estados Unidos.