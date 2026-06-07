Los millones que le dieron Pierre Gasly y Franco Colapinto a Alpine en el GP de Monaco de la Fórmula 1

Con la victoria de Kimi Antonelli, que llegó a la quinta victoria consecutiva en el certamen, se corrió el Gran Premio de Mónaco, la sexta carrera de la temporada de la Fórmula 1. En la misma, Franco Colapinto, piloto de Alpine, terminó en el 15° puesto, por lo que no sumó puntos.

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En contraparte del argentino, su compañero de escudería, Pierre Gasly, terminó en la tercera posición, pero debido a una sanción de 10 segundos bajó al séptimo lugar. A pesar de esto, le dio 6 puntos al equipo francés que sigue sumando en la tabla de posiciones del campeonato de constructores.

Además, estos puntos del piloto francés también le dan un premio económico a Alpine. Esto se debe a que en este Gran Premio de Mónaco cosecharon 8.795.460 de dólares por la buena performance en este fin de semana. Como Colapinto no sumó puntos, no tuvo un premio económico.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

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Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

Datos claves

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco, sexta carrera de la Fórmula 1.

ganó el Gran Premio de Mónaco, sexta carrera de la Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó en el 15° puesto con Alpine y no sumó puntos.

finalizó en el 15° puesto con Alpine y no sumó puntos. Alpine cosechó 8.795.460 dólares gracias al séptimo lugar obtenido por Pierre Gasly.