Franco Colapinto, frustrado tras el viernes del GP de Austria: “Hicimos cambios grandes y fue peor”

Luego de una floja FP2, Colapinto reconoció que con Alpine todavía no le encontraron la vuelta a las mejoras que traían para esta carrera.

Volvió la Fórmula 1. Luego de un fin de semana sin actividad tras lo sucedido en Barcelona, los motores volvieron a encenderse para girar por el mítico Red Bull Ring, en lo que es una nueva edición del Gran Premio de Austria. La actividad de este viernes se desarrolló con normalidad luego de dos tandas de entrenamientos libres, aunque para Franco Colapinto lo sucedido no fue del todo satisfactorio.

El piloto argentino marcó el octavo mejor tiempo en la FP1, pero en la segunda tanda, su mejor vuelta lo dejó en el puesto 16 de la parrilla, bastante por detrás de Pierre Gasly. Y la simulación de carrera tampoco resultó del todo positiva para un Colapinto que reconoció estar bastante desconectado con su auto.

Colapinto no quedó conforme luego de la actividad del viernes. (Prensa Alpine)

“Hoy no mejoramos, probé el alerón viejo una vuelta en la FP1 y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante eso, porque esperábamos una diferencia grande de uno al otro”, le reconoció Colapinto a ESPN en una entrevista que concedió luego de las dos tandas de entrenamientos libres.

“Para la FP2 hicimos cambios importantes porque el auto no iba bien. Iba bastante mal, en la FP1 estaba bastante desconectado, en curva lenta hacía una cosa, en curva rápida hacía lo opuesto, era un poco complicado de trabajar”, continuó explicando Franco. “El auto no estuvo en una ventana correcta en ningún momento“, afirmó, contrariado.

El rendimiento del auto no ha mejorado con el alerón nuevo. (Getty)

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“Pierre [Gasly] dio un salto grande, hay que entender la razón de los problemas que tenemos y por qué el alerón no está funcionando como esperábamos”, concluyó Franco en sus apreciaciones de lo sucedido en esta jornada de viernes. Mucho trabajo para Alpine de cara a la FP3 del sábado y las posteriores tandas de clasificación y carrera.

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 está en Disney+

Mejores tiempos de la FP2 de Austria

Kimi Antonelli (Mercedes): 1:07.014 Oscar Piastri (McLaren): 1:07.251 Lando Norris (McLaren): 1:07.339 Max Verstappen (Red Bull): 1:07.564 Lewis Hamilton (Ferrari): 1:07.611 George Russell (Mercedes): 1:07.637 Isack Hadjar (Red Bull): 1:07.758 Charles Leclerc (Ferrari): 1:07.855 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:08.235 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:08.300 Pierre Gasly (Alpine): 1:08.376 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:08.378 Oliver Bearman (Haas): 1:08.532 Nico Hulkenberg (Audi): 1:08.559 Esteban Ocon (Haas): 1:08.830 Franco Colapinto (Alpine): 1:08.831 Alexander Albon (Williams): 1:08.838 Carlos Sainz (Williams): 1:09.131 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:10.544 Lance Stroll (Aston Martin): 1:10.698 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:11.307 Sergio Perez (Cadillac): Sin tiempo

Síntesis

Franco Colapinto no quedó conforme con el rendimiento del auto el viernes en el GP de Austria.

no quedó conforme con el rendimiento del auto el viernes en el GP de Austria. Alpine trajo un alerón nuevo, que prácticamente no mostró mejoras de rendimiento con respecto al anterior.

trajo un alerón nuevo, que prácticamente no mostró mejoras de rendimiento con respecto al anterior. Colapinto cambió la configuración del auto de la FP1 a la FP2, pero fue para peor, y quedó 16.