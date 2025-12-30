Es tendencia:
Franco Colapinto quedó segundo en un ranking de la Fórmula 1 donde nadie quiere estar

El medio especializado The Race hizo el ranking de peor a mejor piloto de la temporada, en base a los rendimientos en cada carrera.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto ya se prepara para 2026.
© Prensa AlpineFranco Colapinto ya se prepara para 2026.

Franco Colapinto no tuvo una temporada fácil en la Fórmula 1. Tras estar como piloto de reserva durante las primeras seis carreras del año, el argentino agarró el segundo asiento de Alpine en la parrilla para correr junto a Pierre Gasly, aunque los resultados no fueron los esperados. 

Con un auto que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias, el oriundo de Pilar corrió a lo largo de todo el año con la incertidumbre sobre su futuro, ya que no fue hasta el Gran Premio de Brasil, cuando se aseguró su asiento definitivo de cara a la temporada 2026. 

En este contexto, el reconocido medio The Race publicó un artículo con el ranking de peor a mejor piloto de la temporada, teniendo en cuenta los rendimientos durante todo el año. En el mismo, Colapinto quedó segundo como el peor del año, tan solo por delante de Jack Doohan, a quien reemplazó en Alpine. 

“Los criterios abarcan todos los aspectos del juego de un piloto: velocidad en la clasificación, ritmo en carrera, número de errores, ejecución, consistencia, contribución integral al equipo y mucho más. Todo esto se considera en el contexto de la calidad de la máquina”, explica el artículo. 

Franco Colapinto en acción. (Foto: Getty)

“Su entrada tardía en acción después de seis carreras, un Alpine complicado y poco competitivo y los largos meses en los que su futuro era incierto hicieron que la temporada fuera dolorosamente dura para Colapinto”, inició la fundamentación del puesto 20° del argentino en el ranking. 

No logró puntuar y tuvo dificultades en su primera tanda de carreras tras un accidente innecesario en la Q1 en su primera salida en Imola. Sin embargo, a partir de la 14.ª carrera de la temporada en Hungría, progresó considerablemente y, ocasionalmente, se mantuvo a la par con su compañero de equipo Gasly en cuanto a ritmo, aunque terminó la temporada con una diferencia media de tres décimas de segundo”, continuó.

ver también

Para cerrar el análisis, explicaron: “Sin embargo, tras el accidente de Colapinto en Brasil, sus problemas previos con la combinación de frenado y entrada en curva lo frenaron. Pero esto al menos sentó las bases para 2026”.

Por otro lado, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, tuvo una calificación mucho mejor, ya que quedó en el puesto 12 del ranking. “Solo puntúa en siete ocasiones, destacando su sexto puesto en Silverstone, un fin de semana donde tuvo una actuación excepcional. En general, las carreras fueron muy exigentes dada la falta de ritmo del coche en tandas largas”, explicaron.

Además, en el último lugar, es decir, elegido como el mejor piloto, quedó Max Verstappen. El de Red Bull llegó con chances de campeonar a la última carrera, que él mismo ganó, pero quedó segundo en el campeonato a tan solo dos puntos de Lando Norris. 

Así quedó el ranking de peor a mejor piloto

  1. Jack Doohan
  2. Franco Colapinto
  3. Yuki Tsunoda
  4. Lance Stroll
  5. Liam Lawson
  6. Esteban Ocon
  7. Gabriel Bortoleto
  8. Lewis Hamilton
  9. Nico Hulkenberg
  10. Kimi Antonelli
  11. Ollie Bearman
  12. Pierre Gasly
  13. Alex Albon
  14. Carlos Sainz
  15. Isack Hadjar
  16. Fernando Alonso
  17. Oscar Piastri
  18. Lando Norris
  19. Charles Leclerc
  20. George Russell
  21. Max Verstappen
