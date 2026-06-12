Franco Colapinto terminó 10° en una FP1 liderada por George Russell en el GP de Barcelona

En la previa del Gran Premio de Barcelona, la Fórmula 1 le dio lugar a la primera práctica libre de este viernes. Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar luego de una sesión que tuvo a George Russell como el piloto más rápido de los 60 minutos de acción en el circuito catalán.
La mejor vuelta del argentino fue en 1:17.893, más de siete décimas por delante de Pierre Gasly. El francés había arrancado el viernes por una sonrisa luego de que la FIA le devolviera la tercera ubicación del podio en Mónaco tras quitarle las penalizaciones.
El mejor de la primera tanda de entrenamientos libres fue Russell, con una vuelta rápida en 1:16.363 con neumáticos blandos. Detrás suyo quedaron Oscar Piastri (1:16.566) y Charles Leclerc (1:16.883).
La jornada estuvo marcada por la presencia de seis rookies en distintos equipos: Ayumu Iwasa reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull, Frederik Vesti se sentó en el Mercedes de Kimi Antonelli, Colton Herta ocupó el Cadillac de Checo Pérez, Leonardo Fornaroli se subió al McLaren de Lando Norris, Williams puso a Luke Browning en el coche de Alex Albon, Dino Beganovic fue a la Ferrari de Lewis Hamilton, mientras que Paul Aron giró en el Audi de Nico Hülkenberg.
Posiciones finales de la FP1 de Barcelona
- George Russell (Mercedes): 1:16.363
- Oscar Piastri (McLaren): 1:16.566
- Charles Leclerc (Ferrari): 1:16.883
- Max Verstappen (Red Bull): 1:17.047
- Leonardo Fornaroli (McLaren): 1:17.216
- Paul Aron (Audi): 1:17.321
- Liam Lawson (Racing Bulls): 1:17.472
- Dino Beganovic (Ferrari): 1:17.778
- Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:17.804
- Franco Colapinto (Alpine): 1:17.893
- Oliver Bearman (Haas): 1:18.172
- Gabriel Bortoleto (Audi): 1:18.209
- Carlos Sainz (Williams): 1:18.293
- Ayumu Iwasa (Red Bull): 1:18.298
- Frederik Vesti (Mercedes): 1:18.365
- Esteban Ocon (Haas): 1:18.372
- Pierre Gasly (Alpine): 1:18.508
- Valtteri Bottas (Cadillac): 1:18.914
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1:20.067
- Lance Stroll (Aston Martin): 1:20.318
- Colton Herta (Cadillac): 1:20.697
- Luke Browning (Williams): Sin tiempo
Cómo sigue el fin de semana en Barcelona
A las 12 del mediodía de Argentina se llevará a cabo la segunda práctica libre, mientras que la tercera llegará recién el sábado a las 7:30. Ese mismo día pero a las 11, será el turno de la clasificación. La carrera se largará el domingo 14 de junio a las 10 y se podrá ver por Disney+.