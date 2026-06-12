Franco Colapinto terminó 10° en una FP1 liderada por George Russell en el GP de Barcelona

El argentino giró en 1:17.893 y quedó por delante de Gasly en la primera tanda de entrenamientos. Al mediodía, la segunda.

En la previa del Gran Premio de Barcelona, la Fórmula 1 le dio lugar a la primera práctica libre de este viernes. Franco Colapinto finalizó en el décimo lugar luego de una sesión que tuvo a George Russell como el piloto más rápido de los 60 minutos de acción en el circuito catalán.

La mejor vuelta del argentino fue en 1:17.893, más de siete décimas por delante de Pierre Gasly. El francés había arrancado el viernes por una sonrisa luego de que la FIA le devolviera la tercera ubicación del podio en Mónaco tras quitarle las penalizaciones.

El mejor de la primera tanda de entrenamientos libres fue Russell, con una vuelta rápida en 1:16.363 con neumáticos blandos. Detrás suyo quedaron Oscar Piastri (1:16.566) y Charles Leclerc (1:16.883).

La jornada estuvo marcada por la presencia de seis rookies en distintos equipos: Ayumu Iwasa reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull, Frederik Vesti se sentó en el Mercedes de Kimi Antonelli, Colton Herta ocupó el Cadillac de Checo Pérez, Leonardo Fornaroli se subió al McLaren de Lando Norris, Williams puso a Luke Browning en el coche de Alex Albon, Dino Beganovic fue a la Ferrari de Lewis Hamilton, mientras que Paul Aron giró en el Audi de Nico Hülkenberg.

Posiciones finales de la FP1 de Barcelona

George Russell (Mercedes): 1:16.363 Oscar Piastri (McLaren): 1:16.566 Charles Leclerc (Ferrari): 1:16.883 Max Verstappen (Red Bull): 1:17.047 Leonardo Fornaroli (McLaren): 1:17.216 Paul Aron (Audi): 1:17.321 Liam Lawson (Racing Bulls): 1:17.472 Dino Beganovic (Ferrari): 1:17.778 Arvid Lindblad (Racing Bulls): 1:17.804 Franco Colapinto (Alpine): 1:17.893 Oliver Bearman (Haas): 1:18.172 Gabriel Bortoleto (Audi): 1:18.209 Carlos Sainz (Williams): 1:18.293 Ayumu Iwasa (Red Bull): 1:18.298 Frederik Vesti (Mercedes): 1:18.365 Esteban Ocon (Haas): 1:18.372 Pierre Gasly (Alpine): 1:18.508 Valtteri Bottas (Cadillac): 1:18.914 Fernando Alonso (Aston Martin): 1:20.067 Lance Stroll (Aston Martin): 1:20.318 Colton Herta (Cadillac): 1:20.697 Luke Browning (Williams): Sin tiempo

Cómo sigue el fin de semana en Barcelona

A las 12 del mediodía de Argentina se llevará a cabo la segunda práctica libre, mientras que la tercera llegará recién el sábado a las 7:30. Ese mismo día pero a las 11, será el turno de la clasificación. La carrera se largará el domingo 14 de junio a las 10 y se podrá ver por Disney+.