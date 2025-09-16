Es tendencia:
Horario inusual: a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 vuelve a tener acción este fin de semana, aunque lo hará más temprano de lo habitual.

Por Germán Celsan

Los horarios del GP de Azerbaiyán
© GettyLos horarios del GP de Azerbaiyán

Luego de lo que fue el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort y el Gran Premio de Italia en el mítico circuito de Monza, la Fórmula 1 se tomó una semana de descanso antes de su última carrera de la temporada 2025 en suelo europeo: el Gran Premio de Azerbaiyán en el callejero de Bakú.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 por Disney+

Allí fue donde Franco Colapinto consiguió sus primeros puntos en la temporada pasada -con Williams- y buscará hacer lo propio con Alpine, aunque resultará una carrera complicada por las capacidades reducidas del motor del A525 y las largas rectas del callejero.

En cualquier caso, y a diferencia de lo que fueron las últimas carreras, en Bakú habrá que adaptarse a horarios no tan frecuentes para la categoría, puesto que todo comenzará dos horas antes de lo habitual. Es decir, las prácticas libres iniciales de viernes y sábado serán a las 05:30hs, mientras que la FP2 y la Qualy son a las 9 de la mañana.

Colapinto vuelve a correr este fin de semana. (Getty)

Aún más importante, la carrera del día domingo dará inicio a las 08:00hs de la mañana, todo esto en horario argentino. La prueba está pactada a 51 vueltas al callejero de Bakú, en el que Oscar Piastri se impuso en la temporada 2024, por delante de Charles Leclerc y George Russell, y que tuvo el accidente entre Carlos Sainz y Checo Pérez como uno de los momentos más destacados.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 05:30hs
  • Práctica Libre 2: 09:00hs
Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 05:30hs
  • Clasificación: 09:00hs

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera: 08:00hs

Horarios Argentina

Cómo ver el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025

El Gran Premio de Azerbaiyán estará disponible por Disney+ Premium, que transmitirá las cinco pruebas del fin de semana. Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

germán celsan
Germán Celsan

