Refuerzo de lujo: salió campeón del mundo con Real Madrid y es el nuevo compañero de Messi en Inter Miami para 2026

Luego de la consagración en la Major League Soccer 2025, los desafíos se renuevan e Inter Miami ya planifica el 2026 y los próximos años. En ese sentido, acaba de hacer oficial la contratación de Sergio Reguilón que arriba al conjunto estadounidense para ocupar un lugar que queda vacante y con el objetivo de mantener un equipo de elite que pelee por todas las competencias.

El elenco que lidera futbolísticamente Lionel Messi, sufrió dos grandes pérdidas al final de este año: Sergio Busquets y Jordi Alba. Como ambos experimentados anunciaron su retiro como futbolistas profesionales, los dirigentes de las Garzas se vieron obligados a reforzar el plantel y es por eso que apuntaron al lateral izquierdo de 28 años para reemplazar al ex carrilero de Barcelona.

Lo cierto es que Inter Miami anunció formalmente el fichaje de Reguilón, de cara a la próxima temporada. Con el objetivo puesto en mantener un equipo de elite, el elenco norteamericano incorporó al español con un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, pero con la opción de extender el vínculo por un ciclo más, es decir hasta finales de 2028 si ambas partes coinciden.

Para su presentación, Inter Miami hizo varios posteos en las principales redes sociales. En un video, Reguilón manifestó: “Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a darlo todo. Creo que es un club que está haciendo las cosas muy bien. Actualmente es campeón y eso es lo que me atrae a mí: los equipos ganadores. Mi objetivo es seguir ganando todo e ir por las copas que nos falten“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el oriundo de Madrid amplió su discurso al respecto. Esta vez con el foco en lo que será el nuevo recinto de las Garzas, el zurdo expresó: “El estadio fue lo primero que vi desde que llegué a Miami, tiene una pinta espectacular. Es un campo alucinante para el futuro y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar ahí“.

El surgido de Real Madrid, con el que ganó el Mundial de Clubes 2018, pasó por Logroñés, Sevilla, Tottenham, Atlético de Madrid, Manchester United y Brentford, y ahora se encuentra sin club después de su paso por la Premier League. Después de estar un semestre sin contrato, el lateral se unió a Inter Miami para sumarse a las filas de Javier Mascherano y compartir plantel con Lionel Messi en Estados Unidos.

