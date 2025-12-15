Con 4 palabras, Pierre Gasly ilusionó a Colapinto y todo Alpine sobre el desarrollo del coche para la Fórmula 1 2026

El telón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 cayó con un sabor agridulce para Alpine. La escudería tocó fondo al finalizar última en el Campeonato de Constructores, cerrando un año donde el monoplaza A525 obligó a Pierre Gasly y Franco Colapinto a librar batallas desiguales en el fondo de la parrilla. Sin embargo, desde las entrañas de la fábrica auguran que el calvario deportivo pudo haber sido por un bien mayor, el cual empieza a dar señales de vida prometedoras.

La debacle de resultados de este año no fue casualidad, sino consecuencia de una decisión dirigencial arriesgada: detener el desarrollo del auto muy temprano en la temporada para volcar todos los recursos en el proyecto 2026. La apuesta busca capitalizar el cambio reglamentario radical que sufrirá la “Máxima” tanto en chasis como en unidades de potencia. Y parece que estaría dando sus frutos.

“Estamos cumpliendo los objetivos”

Bajo ese contexto, fue el propio Pierre Gasly quien, al finalizar la última ronda en Abu Dhabi, se mostró entusiasmado con los datos que arroja el nuevo modelo y se encargó de renovar las expectativas de los fanáticos y, por decantación, las de su compañero argentino.

“Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026“, sentenció Gasly ante los medios internacionales. Por lo pronto, el nuevo monoplaza se pondrá en pista por primera vez en los primeros días de enero, con el objetivo de que caliente motores antes de los ensayos de pretemporada, proyectados para fines de ese mes.

Alpine aspira con su nuevo coche a tener un 2026 opuesto a lo que fue su última temporada (Getty Images)

Mientras tanto, estas declaraciones funcionan como agua en el desierto para todo Alpine, especialmente para Colapinto, quien tuvo que debutar en la escudería y adaptarse en plena temporada al coche más lenta de la parrilla. Por ende, si el optimismo de Gasly se traduce en realidad, Franco podría contar en enero con un monoplaza capaz de pelear por puntos importantes y no solo por la supervivencia.

El 2025 no solo dejó a Colapinto sin la chance de sumar puntos, sino que también será recordada como la peor temporada de Gasly en la F1. “Cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí“, destacó el propio piloto. Ahora, el equipo francés sabe que no hay margen de error: el sacrificio de un año entero solo tendrá sentido si el modelo 2026 permite a Gasly y Colapinto empezar a mirar los espejos retrovisores.

