La decisión de Alpine sobre la polémica sanción a Franco Colapinto que arruinó su GP de Países Bajos en la Fórmula 1

Por una maniobra en la primera vuelta, al argentino lo obligaron a pasar por la calle de boxes, lo que hizo que quedara al fondo del pelotón cuando peleaba la 10° posición.

La sanción de la FIA a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos no para de generar polémica. Desde la carrera de Fórmula 1 del domingo, seguidores de automovilismo, periodistas e incluso los protagonistas se manifiestan en contra de la penalización y muestran pruebas de que la maniobra del argentino fue inevitable.

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Ante este panorama, y a pesar de que no hubo señalizaciones visibles de banderas amarillas al momento del sobrepaso a Yuki Tsunoda, Alpine decidió no apelar por la decisión de la FIA este fin de semana. La controversial sanción de Drive-Through, que obligó al argentino a pasar por la calle de boxes, lo dejó en la última posición en aquel momento de la carrera,

De esta manera, a Colapinto le tocará trabajar desde ese 14° lugar en Países Bajos, donde mostró algunos buenos destellos a pesar de no haber contado con el paquete de actualizaciones que el equipo llevó para el monoplaza de Pierre Gasly.

La próxima parada es nada menos que en Monza, el domingo 6 de septiembre. Para este Gran Premio de Italia sí se espera que ambos pilotos corran con todas las actualizaciones disponibles, por lo que se verá cuánto jugo puedan exprimirle en este circuito y si pueden volver a ser el mejor del resto.

Colapinto en Zandvoort. (Foto: Getty)

Qué es Drive-Through, la sanción que recibió Franco Colapinto

Un Drive-Through es una penalización en la que se le obliga al piloto a ingresar al pit lane (la calle de boxes), recorrerlo en su totalidad respetando estrictamente el límite de velocidad establecido y volver a salir a la pista sin detenerse. Al exigirle al piloto a circular a baja velocidad, supone una pérdida de tiempo importante.

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Franco Colapinto recibió esta sanción por haber infringido las banderas amarillas (que luego se convertirían en bandera roja) tras el accidente de Max Verstappen. El piloto argentino no pudo reducir significativamente la velocidad y adelantó a Yuki Tsunoda.

Ahora bien, la penalización fue, cuanto menos, polémica. Al ver las imágenes, se observa que Yuki Tsunoda frena de golpe para esquivar uno de los neumáticos de Verstappen luego del accidente y Colapinto, que venía detrás, tuvo que esquivarlo a toda velocidad.

Datos clave

Franco Colapinto fue sancionado con un Drive-Through en el GP de Países Bajos.

fue sancionado con un Drive-Through en el GP de Países Bajos. Alpine decidió no apelar la decisión de la FIA este fin de semana.

decidió no apelar la decisión de la FIA este fin de semana. 6 de septiembre será la próxima carrera en el Gran Premio de Monza.