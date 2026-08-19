¡Vuelve la Fórmula 1! Colapinto a un paso de asegurar su futuro y un mercado que llega al rojo vivo al GP Países Bajos

La Máxima regresa en Países Bajos. En Bolavip analizamos el inminente anuncio del piloto argentino en Alpine, el efecto dominó frenado por Verstappen y Alonso, y todo lo que podemos esperar en Zandvoort este fin de semana.

¿Qué tal, amigos de Bolavip? La Fórmula 1 termina sus vacaciones y regresa con todo al Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Se vienen seis carreras en los próximos ocho fines de semana, y nueve en los próximos doce, si nos vamos más al futuro, para empezar a definir el campeonato en una temporada al rojo vivo.

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¿Qué podemos esperar en esta reanudación de la F1? Por lo pronto, varios equipos con mejoras, donde se incluye Alpine, y varios pilotos que buscarán revalidar lo hecho en la primera parte del año para seguir luchando por sus objetivos.

En lo que respecta al mercado de pilotos, se anticipan semanas intensas y al rojo vivo. Entre las cuestiones a definir, se encuentra el futuro de Franco Colapinto, quien debería recibir la noticia de su continuidad en los próximos días. Vamos a ver paso a paso los detalles de esta reanudación del campeonato en Zandvoort.

El futuro de Franco Colapinto en Alpine

Para los fanáticos argentinos, la gran noticia pasa por el mercado de pilotos. Hoy, Franco Colapinto está prácticamente asegurado para la temporada que viene en la escudería Alpine.

Se negocia un contrato bajo la fórmula “uno más uno”, asegurando su butaca para 2027 con opción a 2028. Franco se ganó el lugar por su inmensa confiabilidad: es el tercer piloto con más vueltas dadas en la temporada, sin abandonar ni cometer errores graves.

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La escudería francesa llevará mejoras aerodinámicas clave a Zandvoort para intentar recuperar el quinto lugar en el campeonato de constructores.

El “efecto dominó” estancado

El mercado de pilotos dependía exclusivamente de los movimientos de dos gigantes: Max Verstappen y Fernando Alonso. Sin embargo, todo indica que las potencias no se moverán y no habrá una revolución en la grilla.

Mercedes parece haber encontrado a su nueva estrella en el joven Kimi Antonelli, lo que enfría la llegada de Verstappen.

parece haber encontrado a su nueva estrella en el joven Kimi Antonelli, lo que enfría la llegada de Verstappen. Alonso confía en el futuro de Aston Martin de la mano de los diseños de Adrian Newey y los motores Honda.

confía en el futuro de Aston Martin de la mano de los diseños de Adrian Newey y los motores Honda. Al cerrarse las puertas grandes, Carlos Sainz seguirá en Williams y Yuki Tsunoda, pese a que correrá en Zandvoot por la lesión de Isack Hadjar, podría buscar suerte en la IndyCar de manera definitiva.

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El desafío de Zandvoort

El circuito de la vieja escuela será un dolor de cabeza para los ingenieros. Al ser un fin de semana con formato Sprint, los equipos tendrán una sola tanda de entrenamientos para probar sus nuevas mejoras antes de salir a clasificar en una pista con curvas peraltadas y muchísima carga lateral para los neumáticos.